Pronostico Messico-Inghilterra: quanti pericoli nell’inferno dell’Azteca

Messico-Inghilterra è una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra domenica e lunedì alle 02:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’Inghilterra rimette piede all’Azteca per la prima volta dopo 40 anni. E le alture di Città del Messico non evocano affatto bei ricordi. Nel Mondiale ’85, infatti, in questo stadio la nazionale dei Tre Leoni dovette fare i conti con l’Argentina ma soprattutto con il genio assoluto di Diego Maradona in una delle partite più leggendarie della storia del calcio. Quella della celeberrima Mano de Dios e del gol più bello del secolo, realizzato dal Pibe de Oro dopo aver dribblato (partendo da centrocampo) più di mezza squadra avversaria.

Stavolta nel tempio indiscusso del futbol messicano gli inglesi dovranno vedersela con i beniamini di casa, che in questo Mondiale si stanno letteralmente esaltando. Anche grazie al fatto di poter disputare ogni match davanti al proprio pubblico.

No, di fronte stavolta non ci sarà nessun Maradona. Ma Thomas Tuchel dovrà fare attenzione a un Messico che continua a viaggiare sulle ali dell’entusiasmo e che, avendo poco da perdere, vuole continuare a sognare. Tra l’Inghilterra e i quarti (chi passa affronta la vincente della sfida tra Brasile e Norvegia) si frappone dunque la truppa di Javier Aguirre, che oltre al fattore campo – gli 80mila indemoniati sugli spalti dell’Azteca – potrà contare su un’arma “invisibile”. I 2.200 metri di altezza della capitale messicana, un vero e proprio incubo per quelle squadre che non sono abituate a giocare in alta quota.

Questo Messico fa paura

Il cammino di El Tri finora è stato impeccabile. Aguirre e i suoi uomini hanno dominato il girone facendo registrare tre vittorie su tre: 2-0 al Sudafrica, 1-0 alla Corea del Sud e 3-0 alla Cechia. Disinnescato anche l’Ecuador nei sedicesimi, senza avvertire minimamente la pressione della sfida da dentro o fuori.

Match blindato già nel primo tempo, con Quinones e Raul Jimenez che dopo 30 minuti hanno messo le cose in chiaro, impedendo a Valencia e compagni di rendersi pericolosi. Sì, fino a questo momento il Messico non ha incrociato sul suo cammino nessuna big ma i numeri difensivi rimangono clamorosi. Insieme alla Spagna è l’unica selezione che ha mantenuto sempre la porta inviolata da quando si è alzato il sipario sulla Coppa del Mondo.

Un dato di cui gli inglesi dovranno tenere conto. Anche perché l’Inghilterra non ha mai pienamente convinto, nonostante abbia vinto il proprio girone (due vittorie e un pareggio) e sia riuscita a superare il primo turno della fase a eliminazione diretta. Che fatica, tuttavia, per avere ragione della RD del Congo. Mercoledì scorso i Leopardi con il loro blocco basso hanno messo in grande difficoltà la squadra di Tuchel – così come del resto avevano fatto Panama e Ghana nel girone, costringendo per lungo tempo gli inglesi ad uno sterile possesso – che nel finale si è dovuta affidare al suo miglior giocatore, Harry Kane (doppietta), per rimontare gli africani e staccare il pass per gli ottavi (2-1). Il centravanti del Bayern Monaco è già a quota 5 reti e sta confermando di essere in uno stato di forma spaziale, candidandosi prepotentemente per il Pallone d’Oro.

Tuchel, insomma, dovrà indossare i panni dello stratega a Città del Messico, schierando la miglior formazione possibile. Probabile che sulle fasce rivedremo Saka e Gordon, il cui impatto è stato ottimo contro i congolesi dopo aver rilevato i deludenti Madueke e Rashford. Il ct inglese al tempo stesso continuerà a dare fiducia a un Rice a mezzo servizio e spera di recuperare almeno uno tra James e Quansah per l’out destro difensivo, dove attualmente il titolare è Spence. Dall’altro lato, Aguirre ha invece tutta la rosa a disposizione: il selezionatore messicano non rinuncerà al 4-3-3, con Alvarado, Jimenez e Quinones a comporre il tridente d’attacco.

Come vedere Messico-Inghilterra in diretta tv e in streaming

Messico-Inghilterra è in programma nella notte tra domenica e lunedì alle 02:00 (ora italiana) all’Estadio Azteca di Città del Messico, in Messico, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

Tuchel è cosciente del fatto che se dovesse accettare una partita caotica e aperta, la velocità messicana alle spalle della linea alta e le insidie legate all’altura fagociteranno i Tre Leoni.

L’unica via, per l’Inghilterra, sembra quella di affidarsi a un blocco basso, puntare sulle perdite di tempo sistematiche sulle rimesse ed evitare che il match diventi emotivo, abbassando il più possibile i ritmi per poi innescare in ripartenza Gordon e Saka tramite i traccianti di un Kane formato deluxe. In ogni caso, con un Messico che non ha ancora incassato un gol e un’Inghilterra pronta a fare densità nella propria trequarti, l’Under 2.5 è l’opzione più logica. Con un po’ di coraggio si può puntare anche sulla doppia chance interna. Già, perché il fattore campo a questi livelli sposta gli equilibri. Il Messico arriva all’appuntamento con una brillantezza fisica e mentale nettamente superiore rispetto a un’Inghilterra apparsa disorganizzata nel pressing e condizionata dai problemi fisici di Rice. Difficile vedere El Tri perdere nei 90′.

Le probabili formazioni di Messico-Inghilterra

MESSICO (4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Mora, Lira, Romo; Alvarado, Raul Jimenez, Quinones.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guéhi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1