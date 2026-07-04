Pronostico Brasile-Norvegia: c’è un tabù che spaventa i verdeoro

Brasile-Norvegia è una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026 e si gioca domenica alle 22:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

Il sogno Hexa è ancora vivo. E se i tifosi della Seleçao possono continuare a coltivarlo è perché questa volta il fenomeno ce l’hanno in panchina, piuttosto che in campo. Si chiama Carlo e di cognome fa Ancelotti ed è uno degli allenatori più vincenti e forti della storia: c’è la sua firma nella vittoria, soffertissima e acciuffata per i capelli, del Brasile contro il Giappone (2-1) in uno dei sedicesimi di finale più vibranti del Mondiale 2026. I cambi e la capacità di leggere la partita dell’ex tecnico di Milan e Real Madrid hanno fatto la differenza e indubbiamente sono andati a incidere su un match che per i verdeoro, assai deludenti nel primo tempo – chiuso sotto di un gol – ed incapaci di trovare un antidoto all’impeccabile organizzazione tattica dei nipponici, sembrava essersi messo molto male.

Ma nella ripresa l’inerzia è cambiata: senza sconfessare le scelte iniziali, Ancelotti ha inserito Endrick al posto di Paquetà, passando a una sorta di 4-2-4. Una mossa che ha costretto il Giappone ad abbassarsi sempre di più, rendendolo quasi inoffensivo (a malapena 0.04 xG nel secondo tempo) a causa del lavoro in fase di possesso delle due punte (Cunha e Vinicius). Il pari di Casemiro – tra i più criticati, ma comunque sempre difeso dal commissario tecnico – è stato solo il preludio alla rimonta, che però si è concretizzata in pieno recupero, al 95′ con Martinelli – altra intuizione ancelottiana a gara in corso – quando i supplementari sembravano inevitabili e si continuava a respirare aria di psicodramma.

La Seleçao deve alzare il livello

Come nella fase a gironi, insomma, un Brasile che pur non incantando a livello di gioco ed arrivando quasi a sconfessare il suo Dna di futebol bailado sa interpretare alla grande i momenti della partita, il più delle volte riuscendo a correggere gli errori iniziali e a venirne fuori con la pazienza e con le individualità, che non mancano davvero mai a queste latitudini. Del resto, lo avevamo già visto all’esordio con il Marocco (1-1), che nel primo tempo aveva messo alle corde la Seleçao.

Tuttavia, più si va avanti nel torneo più il margine di errore si assottiglia. E questo Ancelotti lo sa bene. Sarà indubbiamente un esame importante quello con la Norvegia negli ottavi di finale, una delle potenziali mine vaganti della rassegna iridata.

Gli scandinavi alla vigilia erano considerati un po’ da tutti una delle selezioni più interessanti e possiamo dire che il pronostico è stato centrato in pieno. Malgrado non giocassero un Mondiale da 28 anni, i Løvene sono riusciti a eguagliare il loro miglior risultato in un campionato del mondo (ottavi, raggiunti nel 1938 e nel 1998), superando un girone di ferro – secondi e imbattuti dietro alla Francia e davanti al Senegal – e a imporsi su una coriacea Costa d’Avorio nei sedicesimi.

Haaland arma letale

Paradossalmente quella contro gli Elefanti è stata finora la prestazione meno brillante della Norvegia, in una partita che forse sarebbe dovuta arrivare ai supplementari. Ma con un’arma letale come Haaland in attacco il ct Stale Solbakken può dormire sonni tranquilli: del fromboliere del Manchester City, già a quota 5 reti nel Mondiale, il gol che ha castigato la Costa d’Avorio a 4 minuti dalla fine (2-1). E pensare che fino ad allora il centravanti dai numeri sempre più mostruosi – sempre in gol negli ultimi tredici match giocati con la maglia della nazionale – aveva toccato pochissimi palloni.

Rispetto al Giappone, dunque, la selezione scandinava potrebbe creare molti più grattacapi al Brasile nella propria metà campo ma al contempo, al contrario dei nipponici, lascerà parecchi spazi, di cui Vinicius e compagni dovranno approfittare.

Tante incognite sulla formazione che manderà in campo Ancelotti, che nel frattempo ha perso pure Paquetà oltre a Raphinha: difficile che l’ex Milan torni a disposizione per la Norvegia. Endrick potrebbe essere una delle possibili soluzioni, ma si candidano per una maglia pure Ederson, Danilo Santos e Fabinho, tutti validi sostituti di Paquetà. Scontata, invece, la conferma di Douglas Santos sull’out sinistro di difesa. Solbakken, al contrario, si affiderà ai titolarissimi: largo al rodato 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Sorloth, Haaland e Nusa. Ancora out l’acciaccato Ryerson a destra in difesa, continuerà a sostituirlo il terzino del Torino Pedersen.

Come vedere Brasile-Norvegia in diretta tv in chiaro e in streaming gratis

La sfida Brasile-Norvegia è in programma domenica alle 22:00 (ora italiana) al MetLife Stadium di East Rutherford, negli USA, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere a Brasile-Norvegia anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’app, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

Un ottavo di finale che profuma di storia, tabù e fascino totale. Il Brasile, guidato in panchina dalla saggezza infinita di Ancelotti, sfida la mina vagante del torneo: la Norvegia di Haaland. Una partita che evoca dolci e clamorosi ricordi legati a Francia ’98, quando i Løvene firmarono l’impresa contro Ronaldo il Fenomeno e soci, seppur in una partita inutile (norvegesi incredibilmente imbattuti contro i verdeoro).

I modelli statistici stimano una probabilità altissima (54%) per l’esito Gol. La Norvegia ha fatto registrare questo segno in quattro partite su quattro in questo Mondiale e tende a concedere sempre qualcosa. Di contro, il Brasile ha palesato delle amnesie difensive nei primi tempi sia con il Marocco che con il Giappone, ed arginare questo Haaland per novanta minuti sembra un’impresa impossibile. Ipotizziamo una gara tirata, in cui la Seleçao potrebbe andare sotto o soffrire l’urto fisico dei vichinghi, per poi risolverla nella ripresa grazie alle intuizioni strategiche di Ancelotti. Anche le giocate sui corner potrebbero regalare soddisfazioni: si profila una partita molto fluida e verticale sulle corsie esterne ed è per questo che ci aspettiamo almeno 9 calci d’angolo totali.

Le probabili formazioni di Brasile-Norvegia

BRASILE (4-2-4): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro; Rayan, Cunha, Vinicius Jr., Endrick.

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Ödegaard, Berge, Berg; Sörloth, Haaland, Nusa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1