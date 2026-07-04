Pronostici Brasile-Norvegia: marcatore e tiri in porta

Pronostici Brasile-Norvegia, al MetLife Stadium di East Rutherford va in scena uno degli ottavi più interessanti. La Seleçao di Ancelotti contro il cyborg Haaland: chi la spunterà?

L’ottavo tra Brasile e Norvegia si preannuncia come uno dei più vibranti e spettacolari dell’intero tabellone mondiale. La Seleção è reduce da una rimonta da batticuore contro il Giappone nei sedicesimi, propiziata da una vera e propria lezione di lettura tattica a gara in corso di Carlo Ancelotti, capace di ribaltare il match nel finale.

Tuttavia, la sfida contro i nipponici ha acceso anche un campanello d’allarme. A tratti il centrocampo brasiliano è apparso fragile e vulnerabile, specialmente con un Casemiro in affanno a proteggere le transizioni avversarie.

Ancelotti sarà costretto a ridisegnare l’undici titolare a causa della pesante assenza di Paquetá, mentre Raphinha sta lottando contro il tempo per recuperare una condizione accettabile in attacco.

Di contro, la Norvegia vola sulle ali dell’entusiasmo e non accusa alcun problema di infermeria. Il pacchetto offensivo dei Løvene è un concentrato di talento puro. Guidati dal cyborg Haaland – già autore di 5 reti nel torneo – e supportati dalla fantasia di Nusa e Ødegaard, gli scandinavi rappresentano l’attacco più temibile e completo che il Brasile abbia incrociato sul suo cammino nelle ultime quattro partite. Se la manovra della Seleção ruoterà inevitabilmente attorno alle fiammate di Vinicius, a cui Re Carlo ha concesso totale libertà di svariare tra l’out sinistro e il centro dell’attacco, la chiave difensiva sarà interamente sulle spalle di Gabriel. Al centrale dell’Arsenal verrà affidato il titanico compito di marcare a uomo Haaland, riproponendo un duello rusticano ad alta quota già visto e rivisto sui campi della Premier League.

Cunha spinha nel fianco per la Norvegia?

Mentre tutti i riflettori della difesa norvegese saranno puntati sui raddoppi fissi per arginare Vinicius Jr., il nome caldo per finire sul tabellino dei marcatori è quello di Cunha.

L’attaccante del Manchester United sta disputando un Mondiale di altissimo profilo. Ha già segnato 3 gol, si attesta al secondo posto della squadra per xG ed è una costante spina nel fianco per volume di gioco (2.5 tiri totali e 1.3 nello specchio a partita). La sua straordinaria mobilità sul fronte d’attacco e la capacità di non dare punti di riferimento saranno letali per infilarsi negli spazi larghi concessi dalla retroguardia scandinava.

Capitolo tiratori: qui non possiamo trascurare uno come Haaland. Cinque gol messi a segno finora e una media spaventosa di ben 3 tiri in porta precisi ogni 90 minuti di gioco. Anche in una partita in cui Gabriel proverà a limitarne i rifornimenti, al gigante del Manchester City basta un mezzo metro libero per scagliare conclusioni violentissime verso la porta di Alisson. La quota per almeno due tiri nello specchio da parte sua è un regalo dei bookmaker da raccogliere al volo.

Poi c’è Vinicius, l’asso assoluto di Ancelotti, il giocatore che domina ogni singola statistica offensiva del Brasile e che vanta già 4 reti a referto in questo Mondiale. Con la totale libertà di accentrarsi per vie centrali ereditata dalla gestione tattica del mister, Vini si troverà di fronte una retroguardia scandinava tendenzialmente portata a concedere il fianco alle accelerazioni. Il suo talento guiderà la transizione verdeoro: aspettarsi almeno due conclusioni nello specchio della porta è il minimo sindacale.

Chiudiamo con Ødegaard. La qualità, la leadership e la visione del capitano dell’Arsenal saranno le armi primarie della Norvegia per scardinare la fragile diga centrale del Brasile. Parliamo del secondo giocatore della sua nazionale per volume di tiro (media di 1.7 conclusioni a partita), subito dietro a Haaland. Contro un blocco difensivo che cercherà di fare densità dentro l’area di rigore, le sue conclusioni dalla media-lunga distanza con il magico mancino che si ritrova rappresentano una risorsa fondamentale per Solbakken. Almeno due tiri totali (anche fuori dallo specchio) sono ampiamente nelle sue corde.

Quindi, ricapitolando: Cunha marcatore, Haaland over 1,5 tiri in porta Plus, Vinicius over 1,5 tiri totali Plus e Ødegaard over 1,5 tiri totali Plus, su Sportbet hanno un valore di 21,69 volte la posta.