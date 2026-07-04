Pronostici Messico-Inghilterra: marcatore e tiri in porta

Pronostici Messico-Inghilterra: la squadra padrona di casa affronta una candidata alla vittoria. Le nostre scelte

Una partita che sicuramente regalerà emozioni, questa: da un lato c’è la squadra padrona di casa dall’altro c’è una formazione che si candida alla vittoria finale. I giocatori di qualità, Tuchel, li ha senza nessun problema di essere smentiti.

Ci sono diversi fattori che possono decidere questo match. Senza dubbio il fatto che dentro gli inglesi ci siano degli uomini clamorosamente forti è uno di questi. Kane d’altronde continua a segnare con una regolarità disarmante e toglie le castagne del fuoco. Solo la Francia, inoltre, ha distrutto tutto quello che gli passava davanti. Insomma, andiamo a vedere insieme chi secondo noi potrebbe essere decisivo.

Pronostici Messico-Inghilterra: le nostre scelte

Partiamo dal marcatore, appunto, che è Kane. Doppietta ai sedicesimi in meno di dieci minuti e partita ribaltata. Un grandissimo attaccante che non ha nessuna intenzione di fermarsi e che vuole continuare a segnare. In stagione ha fatto 67 gol. Vuole raggiungere 70. Un numero mostruoso.

Passiamo ai tiratori nello specchio della porta. O’Reilly è uno che attacca sempre lo spazio che ha di fronte e quindi si ritrova spesso dentro l’area di rigore avversaria. Non ci stupiremmo per nulla se riuscisse a centrare i pali della porta avversaria. Parliamo di un giocatore che riesce sempre ad essere pericoloso. Anche Bellingham ha alzato in maniera sensibile il livello delle sue prestazioni. Occhio ad almeno una conclusione dentro lo specchio della porta pure per lui. In casa Messico le possibilità di passaggio del turno sono affidate a Jimenez. A segno nell’ultima gara, pure per lui si prospetta almeno una conclusione dentro i pali.

Ricapitolando, quindi: Kane marcatore plus, Bellingham, O’Reilly e Jimenez over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 17,64 volte la posta.