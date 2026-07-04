Pronostici Canada-Marocco: quasi ammoniti plus

Pronostici Canada-Marocco: ovviamente la squadra africana è favorita per la vittoria. Ecco le scelte sui quasi ammoniti plus

Una partita nella quale il Marocco parte avanti. Inutile girarci intorno. Parliamo di una squadra che ah dentro la rosa dei giocatori di altissima qualità che in qualsiasi momento possono fare la differenza.

Una squadra che, contro i padroni di casa del Canada, potrebbe riuscire ad avere la meglio. Crediamo possa andare così e ve lo abbiamo anche detto nel nostro pronostico della partita, ma qui parliamo dei giocatori che possono commettere almeno due falli durante la partita oppure andare a prendersi un cartellino giallo. Senza indugiare oltre, andiamo a vedere insieme chi sono questi uomini.

Pronostici Canada-Marocco, le nostre scelte

Mazraoui del Marocco se la dovrà vedere con Buchanan, che in questo Mondiale ha sempre subito almeno due falli nel corso del match. Una scelta logica, questa, ci pare. E ci pare possa anche andare in porto. In casa Marocco occhio anche ad Hakimi che attacca sempre e quando poi deve tornare a difendere commette spesso delle infrazioni.

Saliba è un randellatore. Dovrà correre e sudare per riuscire a fermare le avanzate marocchine. Un giocatore che riesce spesso a fermare gli avversari ma, altrettanto spesso, commette diversi falli. Infine chiudiamo il quadro dei quattro uomini con Laryea. Anche lui molto tosto negli interventi che è costretto a fare durante la partita.

Quindi, ricapitolando: Mazraouoi, Hakimi, Saliba e Laryea quasi ammoniti plus, su GoldBet hanno un valore di 4,96 volte la posta in gioco.