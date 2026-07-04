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Ottavi a Wimbledon, domenica da dentro o fuori: i pronostici

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Domenica di ottavi a Wimbledon: ecco i pronostici delle sfide che vedranno impegnati Djokovic, Hurkacz e Auger-Aliassime il 5 luglio.

La prima domenica della seconda settimana di Wimbledon propone un programma di altissimo livello. I riflettori sono inevitabilmente puntati su Jannik Sinner, impegnato contro Shintaro Mochizuki, ma il resto del tabellone offre diversi incroci interessanti e tutt’altro che scontati.

Djokovic
Ottavi a Wimbledon, domenica da dentro o fuori: i pronostici (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Tra questi spicca, per esempiom la sfida tra Felix Auger-Aliassime e Alejandro Davidovich Fokina. Il canadese arriva agli ottavi dopo una convincente vittoria su Michael Zheng, che gli ha regalato fiducia e nuove consapevolezze; anche il suo avversario, fino a questo momento, è andato alla grande, dimostrando di avere qualità sufficienti per mettere in difficoltà chiunque, anche i big del circuito. Sull’erba, tuttavia, il tennis di Auger-Aliassime sembra offrire maggiori garanzie. Il bilancio dei precedenti sorride nettamente al canadese, un elemento che rafforza ulteriormente il pronostico e che fa pendere l’ago della bilancia dalla sua parte.

Anche Hubert Hurkacz parte con i favori del pronostico contro Jan-Lennard Struff: entrambi si trovano perfettamente a proprio agio sui prati, ma il polacco ha dato fin qui l’impressione di possedere qualcosa in più in termini di continuità. Struff arriva con entusiasmo dopo aver eliminato Daniil Medvedev, risultato che gli restituisce grande fiducia, ma ripetersi contro un altro specialista dell’erba sarà ancora più complicato.

Ottavi a Wimbledon: i vincenti dei match di domenica

Hurkacz
Ottavi a Wimbledon: i vincenti dei match di domenica (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida più attesa del programma resta quella tra Roman Safiullin e Novak Djokovic. Il russo, proveniente dalle qualificazioni, sta vivendo un torneo straordinario e ha raggiunto gli ottavi dopo aver eliminato sia Andrey Rublev che Joao Fonseca, due vittorie che lo hanno reso particolarmente temibile. Nole, però, continua a trasmettere sensazioni molto positive. Contro Arthur Rinderknech ha lasciato per strada un set, ma nei momenti importanti ha ribadito tutta la propria esperienza, conquistando la 105esima vittoria in carriera a Wimbledon e raggiungendo un altro traguardo storico.

Safiullin ha già dimostrato in passato di poter essere pericoloso nei grandi tornei, ma affrontare Djokovic sulla superficie che più ha contribuito a costruirne la leggenda rappresenta una sfida completamente diversa. Il serbo parte nettamente favorito, mentre negli altri due incontri ci aspettiamo maggiore equilibrio, pur con Auger-Aliassime e Hurkacz leggermente avanti.

Auger-Aliassime IN Auger-Aliassime-Davidovich Fokina
Hurkacz IN Hurkacz-Struff
Djokovic IN Safiullin-Djokovic

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