Pronostico Paraguay-Francia: così smantellano il fortino

Paraguay-Francia è una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026 e si gioca sabato alle 23:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

Nessuno, tra fase a gironi e sedicesimi, ha impressionato quanto la Francia. La corazzata di Didier Deschamps finora ha messo tutti d’accordo, non solo tra gli opinionisti. Una superiorità davvero imbarazzante da parte dei Bleus, che in questo Mondiale stanno finalmente sfruttando a dovere tutto il ben di Dio su cui possono contare dalla metà campo in su. Mbappé e compagni hanno dominato uno dei gruppi più complicati, facendo tre su tre e segnando la bellezza di 10 gol complessivi (3 al Senegal, 3 all’Iraq e 4 alla Norvegia). Tutto facile anche nei sedicesimi, con la malcapitata Svezia che non è mai stata in grado di colmare l’abissale gap che la separa dai vicecampioni del mondo, né quantomeno di provarci. 3-0 e palla al centro.

Una Francia, insomma, che non ha dato neppure una volta la sensazione di essere in difficoltà ma, al contrario, di procedere quasi col pilota automatico.

Del resto, quando in attacco condividono la stessa fetta di prato il Pallone d’Oro in carica (Dembélé) e due potenziali vincitori della prossima edizione come Mbappé e Olise, un dominio del genere è nell’ordine delle cose. Il fromboliere del Real Madrid si sta mettendo alle spalle la stagione difficile con i Blancos facendo gol a raffica – è già a quota 6 in sole quattro partite – e dimostrando quanto sia forte. Il trequartista del Bayern Monaco invece è il re degli assist. Ne ha messi a referto ben 5, calandosi alla perfezione nella parte che ha ritagliato per lui Deschamps, non facendo assolutamente rimpiangere Griezmann, giocatore che il ct non pensava di sostituire così in fretta.

I Bleus non sono la Germania

I Bleus, a differenza delle altre big, hanno sorpreso soprattutto per l’approccio con cui hanno affrontato ogni avversario. A differenza delle altre big, che hanno finito per accartocciarsi e finire vittime del possesso palla – il più delle volte sterile – contro difese ermetiche, la Francia ha preferito badare subito al sodo. Ha sfondato, il più delle volte, per vie centrali puntando sulla sua infinità qualità, senza temporeggiare troppo.

Non sarà semplice riuscirci contro il Paraguay, che con il suo gioco ultraspeculativo ha mandato a casa nientemeno che la Germania, battuta ai rigori ai sedicesimi.

L’Albirroja ha apposto la firma sulla più grande (finora) impresa del Mondiale nordamericano, resistendo per 120 lunghissimi minuti ai tedeschi (1-1), incapaci di aggirare il blocco basso di Gustavo Alfaro nonostante il 76% del possesso palla e 21 tiri totali. La Mannschaft è caduta nella trappola del ct paraguaiano e si è accorta probabilmente troppo tardi che uno dei modi per provare a scalfire la difesa consisteva nel tirare da fuori. Il Paraguay aveva già dimostrato di essere una squadra ostica nel girone: passi per il KO all’esordio con gli USA (4-1), in cui i sudamericani hanno scontato il fatto di essere finiti sotto di un gol dopo appena 7 minuti stravolgendo il piano gara di Alfaro, nelle due gare successive hanno blindato la porta sia con la Turchia (0-1) che con l’Australia (0-0).

Contro la Francia la fase di non possesso dell’Albirroja dovrà ovviamente rasentare la perfezione, impedendo ai fenomeni transalpini di trovare ogni minimo spazio. Inutile dire che sarà molto, molto complicato.

Alfaro si affiderà agli stessi uomini che hanno estromesso la Germania. In attacco toccherà di nuovo ad Avalos – niente di grave per il centravanti dell’Independiente – supportare Enciso. L’unico dubbio di Deschamps invece riguarda l’out sinistro difensivo, dove Theo Hernandez e Digne si contendono una maglia.

Come vedere Paraguay-Francia in diretta tv in chiaro e in streaming gratis

Paraguay-Francia è in programma sabato alle 23:00 (ora italiana) al Lincoln Financial Field di Filadelfia, negli USA, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere a Paraguay-Francia anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in diretta streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’app, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Comparazione quote

La combo “2+Under 3.5” è quotata a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Sportbet. Il segno “Over 9.5 Calci d’Angolo Incontro” è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.82 su Sportbet.

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Il pronostico

Sono cinque i precedenti complessivi tra le due nazionali, con la Francia imbattuta (tre vittorie e due pareggi). Ai Mondiali si contano il clamoroso 7-3 del 1958 e lo storico 1-0 del 1998 firmato da Laurent Blanc ai tempi supplementari, in un ottavo di finale che ricorda molto da vicino la vigilia di questa sfida.

Per quanto riguarda il pronostico, la Francia possiede una varietà offensiva e una ferocia nettamente superiori rispetto alla Germania. Sebbene il Paraguay proverà a chiudere ogni linea di passaggio, alla lunga la qualità dei singoli di Deschamps spaccherà il match, raccogliendo una vittoria solida ma verosimilmente contenuta nel punteggio. Occhio ai corner: poiché i sudamericani difenderanno strettissimo all’interno della propria area di rigore, la Francia sarà costretta a decentrare il gioco sulle fasce. Le sovrapposizioni dei terzini e i continui tentativi di cross e tiro di Mbappé e Olise vicino alla bandierina potrebbero generare una quantità industriale di calci d’angolo. L’Over 9.5 Calci d’Angolo è una giocata che, in tal senso, stuzzica parecchio, e merita di essere tentata.

Le probabili formazioni di Paraguay-Francia

PARAGUAY (4-4-2): Gill; Cacéres, G. Gomez, Canale, Alonso; Almiron, Bobadilla, Cubas, Galarza; Enciso, Avalos.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2