Dimitrov-Berrettini, ottavi in palio in una sfida che promette scintille: il pronostico

Matteo Berrettini sfida Grigor Dimitrov nel terzo turno di Wimbledon: analisi, precedenti e pronostico del match in programma sabato 4 luglio.

La vittoria contro Arthur Fils ha cambiato parecchio la prospettiva del Wimbledon di Matteo Berrettini. Non solo perché il francese partiva favorito, ma soprattutto per il modo in cui l’azzurro ha saputo gestire una partita complessa sul piano mentale e anche su quello fisico, ricca com’è stata di momenti delicati. Era il test che serviva per capire a che punto fosse davvero Matteo e la risposta, a ben vedere, è stata chiara: quando sta bene e sente l’erba sotto i piedi, resta uno dei giocatori più pericolosi del circuito.

Ora però arriva Grigor Dimitrov, avversario di grande spessore che di certo non gli renderà la vita facile. Anche lui, del resto, ha voglia di riscatto, proprio come il martello romano. Il bulgaro ha esperienza, talento e, soprattutto, una naturale confidenza con questa superficie. A Wimbledon ha spesso trovato continuità e il suo tennis elegante e rapido si sposa bene con i prati londinesi. Ma anche lui, in questa fase della carriera, alterna grandi giornate a passaggi più opachi, per cui non è facile prevedere quanto convincente sarà la sua prestazione.

I precedenti raccontano equilibrio, ma sono tutt’altro che recenti, considerando che risalgono addirittura al 2019. Berrettini e Dimitrov hanno vinto un incontro ciascuno, il che è indicativo, a nostro avviso, del fatto che l’epilogo di questa partita dipenderà dai dettagli.

Dimitrov-Berrettini: il pronostico

Per formulare un pronostico di questa partita non dobbiamo guardare al ranking, ma ai nomi in ballo e all’esperienza che questi due titani del tennis mondiale porteranno con sé sui prati di Wimbledon. Il margine è minimo, ma la sensazione è che Berrettini, oggi, arrivi a Londra con qualcosa in più. Le vittorie contro Wawrinka e contro Fils hanno restituito certezze importanti al romano e, sul piano della fiducia, Matteo sembra essere in una fase crescente. L’All England Club, poi, resta pur sempre il suo posto del cuore. Dimitrov resta un avversario complicato, uno che raramente regala qualcosa e che sa stare dentro ai match pesanti, ma sull’erba Berrettini ha una storia diversa, comprovata dal livello mostrato negli ultimi giorni. Il pronostico pende dalla parte dell’azzurro, eppure il valore dell’avversario ci spinge ad immaginare un’altra partita lunga e a pensare che il bulgaro possa scucire all’azzurro almeno un set.