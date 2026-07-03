Pronostico Canada-Marocco: l’entusiasmo stavolta non può bastare

Canada-Marocco è una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026 e si gioca sabato alle 19:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Neanche il tempo di digerire la scorpacciata di partite prevista nel menù dei sedicesimi, che è già tempo di ottavi. Si inizia a fare sul serio in Nordamerica, con i Mondiali che entrano ufficialmente nella fase clou.

Sono solo 16 le sopravvissute al primo turno della fase a eliminazione diretta e tra queste abbiamo anche Canada e Marocco, che nel match dell’NRG Stadium di Houston si contenderanno il pass per i quarti di finale, dove incontreranno la vincente della sfida tra Paraguay e Francia. I Canucks stanno sognando a occhi aperti: per capire la portata dell’impresa di David e compagni, basti pensare che nelle due uniche partecipazioni alla rassegna iridata non questa rappresentativa non aveva mai superato i gironi, addirittura non riuscendo a collezionare neppure un punto. Tabù sfatato grazie all’ottimo lavoro del selezionatore Jesse Marsch e al vantaggio di giocare le prime tre gare tra Toronto e Vancouver, davanti ai propri tifosi. In un gruppo non impossibile il Canada ha totalizzato 4 punti, qualificandosi ai sedicesimi con una giornata d’anticipo e tenendo testa alla Svizzera nello scontro diretto per il primo posto.

I Canucks hanno già fatto la storia

Con gli elvetici, nella terza giornata, i Canucks non ce l’hanno fatta ad evitare la sconfitta (2-1), ma non ne sono usciti ridimensionati. Nelle due sfide precedenti, invece, erano arrivati un pareggio (1-1 con la Bosnia) e una vittoria dal punteggio tennistico con il Qatar, travolto 6-0.

Il secondo posto ha spedito gli uomini di Marsch negli States, senza più poter contare sul fattore campo, ma il “trasloco” forzato non ha impedito al Canada di conquistare il suo secondo successo, stavolta in un match da dentro o fuori contro il modesto Sudafrica (0-1). Domenica scorsa, a Inglewood in California, i Canucks l’hanno spuntata al 92′ grazie a una rete dell’ex centrocampista del Porto, Eustaquio, quando tutto sembrava già apparecchiato per i tempi supplementari. Vittoria indubbiamente meritata e che ha premiato la maggior determinazione dei canadesi, anche se i limiti rimangono evidenti. E la sensazione è che contro una nazionale di caratura superiore come il Marocco possano emergere ancora di più.

Il Marocco non finisce di stupire

La luna di miele dei Leoni dell’Atlante, reduci dallo storico quarto posto di 4 anni fa e dalla vittoria (sub judice) della Coppa d’Africa, sembra non finire mai.

Anzi, i nordafricani danno l’impressione di essere migliorati (specialmente a livello offensivo) rispetto all’avventura qatariota, sotto la guida del ct Mohamed Ouahbi, che a febbraio ha preso il posto di Regragui. Il Marocco ha chiuso il girone al secondo posto dopo aver collezionato gli stessi punti (7) del Brasile – verdeoro avanti per via della miglior differenza reti – messo in grande difficoltà all’esordio (1-1). Poi le due vittorie con Scozia (0-1) e Haiti (4-2) hanno fatto da preludio all’impresa realizzata nei sedicesimi di finale con l’Olanda, ennesima selezione europea costretta ad inchinarsi ai marocchini, ormai entrati in un’altra dimensione.

Con gli Oranje la squadra di Ouahbi ha acciuffato il pari in pieno recupero con Diop ed ha avuto la meglio ai calci di rigore: decisivo quello dell’attaccante Saibari, appena ufficializzato dal Bayern Monaco. Impressionante la solidità dei Leoni dell’Atlante, imbattuti da agosto 2025 e capaci di vincere 28 volte nelle ultime 33 gare.

Il ct marocchino a Houston schiererà lo stesso undici che ha rispedito a casa gli olandesi: in difesa nulla di grave per Riad, uscito per infortunio contro gli Oranje, in mediana fiducia nella coppia formata dalla stellina Bouaddi e dal romanista El Aynaoui, davanti Saibari sostenuto da Brahim Diaz, Ounahi ed El Khannouss. Dall’altro lato, invece, Marsch è chiamato a sciogliere diversi dubbi. Davies sempre in ballottaggio con Laryea a sinistra in difesa, duello pure tra Ahmed e Millar sulla stessa corsia ma a centrocampo, mentre in attacco Oluwaseyi sembra in vantaggio su Larin per supportare lo juventino David.

Come vedere Canada-Marocco in diretta tv e in streaming

Canada-Marocco è in programma sabato alle 19:00 (ora italiana) all’NRG Stadium di Houston, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

Il Canada si trova davanti a un bivio identitario: Marsch ama giocare a viso aperto e con la linea difensiva alta, ma questa attitudine aggressiva rischia di essere un suicidio contro la spinta devastante delle fasce marocchine ed il pressing alto imposto da Ouahbi. Se il Marocco riuscirà a forzare la palla nella metà campo difensiva canadese, troverà verosimilmente delle transizioni rapide letali per la coppia centrale dei Canucks. La chiave per il Canada sarà l’utilizzo strategico dei terzini Laryea (in ballottaggio con Davies) e Johnston per accettare i duelli individuali nell’uno contro uno e contenere le catene laterali dei Leoni dell’Atlante.

La nostra scelta ricade sulla combo X2+Under 3.5. Il Marocco ha l’esperienza e la qualità complessiva per gestire la pressione di un ottavo di finale mondiale, sebbene il Canada di Marsch sia una squadra estremamente compatta che difficilmente crollerà di schianto. Ci attende un match teso, maschio, dove i nordafricani non usciranno sconfitti nei 90′ in una cornice da meno di quattro gol totali. Si può tentare anche la strada del Gol: la tendenza del Canada a non snaturarsi e l’incredibile statistica che vede il Marocco sempre a segno nelle ultime 10 gare (ma con qualche amnesia difensiva, vedi i 2 gol presi da Haiti) rendono questo segno una quota di valore assoluto.

Le probabili formazioni di Canada-Marocco

CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Saliba, Millar; David, Oluwaseyi.

MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2