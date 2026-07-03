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Pronostici Canada-Marocco: marcatore e tiri in porta

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Pronostici Canada-Marocco: i padroni di casa contro una delle squadre che ha fatto meglio in questo Mondiale. Le nostre scelte

Il Canada padrone di casa cerca di alzare il livello del sogno. Il Marocco, che invece arriva dalla semifinale nell’ultimo Mondiale è quella squadra che ha fatto anche meglio in questo avvio.

Pronostici Canada-Marocco
Pronostici Canada-Marocco: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

E siccome i tifosi le partite non le vincono (magari aiutano, ma se un gruppo ha la personalità giusta cambia poco) crediamo che uno dei Paesi organizzatori possa dire addio. Sarebbe il primo, in questo momento. Ma deve succedere prima o poi. Dopo questa breve premessa andiamo a vedere insieme quali sono gli uomini che si possono rivelare decisivi in questo match. Ecco le nostre scelte.

Pronostici Canada-Marocco: le nostre scelte

Attaccante di riferimento del Marocco appena passato al Bayern Monaco tra le altre cose, Saibari potrebbe ancora prendersi la scena. Praticamente confermerebbe quello che di buono ha fatto fino al momento: niente di più, niente di meno. Un suo gol ci sta, anche perché sta vivendo un momento di forma spettacolare.

Pronostici Canada-Marocco
Pronostici Canada-Marocco: le nostre scelte (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Passiamo adesso a quelli che possono essere i tiratori in porta: occhio, come al solito a Brahim Diaz. Il fantasista del Real Madrid non solo è quell’uomo che potrebbe servire un pallone importante ai proprio compagni, ma è pure quello che con una giocata potrebbe riuscire a centrare i pali della porta avversaria. Uno degli uomini migliore del Marocco è anche il romanista El Aynaoui: un giocatore completo, che si inserisce con i tempi giusti e che attacca lo spazio. Insomma, anche per lui almeno una conclusione dentro lo specchio. Infine, per i padroni di casa, letteralmente, ci aspettiamo almeno una conclusione dentro i pali di Larin. L’attaccante dimostra di essere vivo. E vuole cercare di prendersi la squadra sulle spalle.

Ricapitolando: Saibari marcatore plus, Brahim Diaz, El Aynaoui e Larin over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 14,21 volte la posta. 

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