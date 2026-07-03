Pronostici Allsvenskan 4-5 luglio: in Svezia si ricomincia a giocare

Allsvenskan, la palla riprende a rotolare dopo la pausa per il Mondiale. Il Malmo, con un nuovo allenatore in panchina, tenta una difficile risalita.

Mentre la febbre dei Mondiali nordamericani sale alle stelle con gli ottavi che cominciano a entrare ufficialmente nel vivo, nel vecchio continente c’è chi riaccende i motori dei campionati domestici.

Dopo oltre un mese di stop (la pausa era scattata a fine maggio), riparte ufficialmente l’Allsvenskan, il massimo campionato svedese, pronto a regalare spettacolo con l’undicesima giornata. Il menù del sabato si apre con Degerfors-Malmö, una sfida che profuma di riscatto e per la quale consigliamo la combo Gol+X2.

Il Malmö, club più titolato di Svezia e campione in carica (con 4 scudetti vinti negli ultimi 5 anni), ha vissuto una partenza a dir poco disastrosa: nono posto in classifica e 15 punti di distacco dalla capolista a sorpresa Sirius. Un ruolino horror che a fine maggio è costato l’esonero a mister Ramirez, sostituito in panchina da Helstrup. Ci aspettiamo la classica scossa da cambio di guida tecnica a favore degli ospiti, ma blindare la porta sarà dura per una retroguardia che ha incassato almeno due reti in 6 delle ultime 7 uscite, al cospetto di un Degerfors che sì galleggia sopra la zona rossa e non vince da sei turni, ma che ha sempre trovato la via del gol nelle ultime sette partite.

Sempre sabato si gioca Halmstads-Västerås, un match da Gol tra due squadre finora decisamente opache: i padroni di casa sono penultimi ed in piena zona retrocessione, mentre i biancoverdi neopromossi sono undicesimi a quota 12 punti. Il Västerås può dirsi parzialmente soddisfatto della classifica, ma i 22 gol subiti certificano una difesa ballerina, l’ideale per risvegliare l’anemico attacco dell’Halmstads, fermo a quota 9 reti totali.

Le previsioni sulle altre partite

Il programma prosegue domenica con tre sfide, a partire da quella tra Kalmar e Örgryte, dove puntiamo decisi sul segno 1. Il Kalmar ha sfruttato la sosta vincendo le due amichevoli a fine giugno e vuole far valere la legge del proprio stadio, dove è imbattuto da aprile e reduce da tre successi consecutivi; di contro, il fanalino di coda Örgryte è in caduta libera, avendo racimolato la miseria di due punti nelle ultime otto giornate.

Spettacolo e reti previste anche in Göteborg-AIK, match per il quale consigliamo l’Over 2.5. Si affrontano due nobili decadute in forte crisi, con il Göteborg quattordicesimo (posizione che oggi costringerebbe allo spareggio retrocessione) e l’AIK decimo. Gli ospiti hanno vinto una sola gara da fine aprile e subiscono gol da sette partite di fila, ma la retroguardia dei padroni di casa non fa meglio con 22 reti al passivo, premettendo una sfida ricca di capovolgimenti di fronte.

Il weekend si chiude in bellezza con il big match di alta classifica tra Elfsborg e Hammarby, rispettivamente terza e quarta forza del torneo. Entrambe le compagini inseguono da lontano la vetta (l’Elfsborg è a -10 dal Sirius capolista), e lo scontro diretto promette scintille da Over 2.5. I padroni di casa vantano la seconda miglior difesa del campionato e hanno perso una sola volta finora, mentre l’Hammarby deve assolutamente riscattare il blackout di fine maggio che ha rovinato l’ottimo avvio di stagione, essendosi fermato per la sosta Mondiale con tre sconfitte consecutive sul groppone e ben 7 gol subiti in 270 minuti.

Allsvenskan: possibili vincenti

Malmö o pareggio (in Degerfors-Malmö)

Kalmar (in Kalmar-Örgryte)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Göteborg-AIK

Elfsborg-Hammarby

Allsvenskan: le partite da almeno un gol per squadra

Degerfors-Malmö

Halmstads-Västerås

Comparazione quote

La vittoria del Kalmar è quotata a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.47 su Sportbet. Il segno “Gol” in Degerfors-Malmö è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI