Fritz-Sonego, che prova per l’azzurro: il pronostico del match

L’avvincente match tra Fritz e Sonego vale un posto negli ottavi di finale di Wimbledon: analisi, precedenti e pronostico della sfida di venerdì 4 luglio.

Lorenzo Sonego sull’erba è una garanzia. Tanto è vero che, fino a questo momento, ha disputato un Wimbledon di altissimo livello. L’azzurro ha superato ostacoli complicati mostrando una solidità impressionante, ritrovando quell’energia e quella determinazione che in passato gli aveva già permesso di togliersi soddisfazioni importanti. La vittoria contro Gabriel Diallo ha confermato tutto questo: una partita lunga, dura, nervosa, eppure gestita con grande classe e personalità.

Adesso, però, il livello sale ancora, stavolta in maniera ahinoi vertiginosa. Dall’altra parte ci sarà Taylor Fritz, uno dei giocatori in assoluto più affidabili su questa superficie da qualche anno a questa parte. Il suo percorso a Londra è stato lineare, senza particolari scossoni, e il suo tennis sull’erba resta uno dei più efficaci del circuito. Serve bene, tiene alto il ritmo e, soprattutto, sa come stare dentro ai match pesanti.

I precedenti sorridono nettamente a Fritz, avanti 6-2 nel bilancio complessivo. Un dato che conferma che l’americano è finora riuscito a imporre sempre – e senza troppi problemi – il proprio tennis contro Sonego, anche se sull’erba ogni sfida tende ad avere dinamiche più particolari e margini meno rigidi. Di questi 8 faccia a faccia, uno è stato disputato a Wimbledon, nel 2018, circostanza in cui fu il giocatore a stelle e strisce a farla franca, ma in 4 parziali. Sonego non vince contro di lui dal 2021 e in entrambi i casi è riuscito ad avere la meglio sulla terra rossa, mai sui prati europei o sul cemento.

Fritz-Sonego: il pronostico

In questo torneo si è visto un Sonego lucido, aggressivo e pienamente padrone del proprio tennis e delle dinamiche tipiche del gioco su erba. Fritz, però, su questa superficie resta un avversario durissimo, difficile da scardinare non solo per il livello assoluto, ma per la continuità con cui riesce a mantenere il controllo del match. A Lorenzo servirà una prestazione quasi perfetta, dunque, per ribaltare il pronostico. La sensazione è che l’azzurro abbia le armi per allungare la sfida e restare agganciato al match, ma che alla fine la maggiore solidità dell’americano farà la differenza.