Khachanov-Cobolli, stress test per l’azzurro: il pronostico del terzo turno

Khachanov-Cobolli, analisi e pronostico dell’avvincente sfida che vale un posto negli ottavi di finale del torneo di Wimbledon.

Diciamoci la verità: a Wimbledon, Flavio Cobolli ha superato le aspettative. L’azzurro ha mostrato una solidità sorprendente su una superficie che non è mai stata la più naturale per il suo tennis, trovando invece continuità, coraggio e lucidità nei momenti importanti. Il successo contro James Duckworth ha confermato tutto questo e Cobolli è a tutti gli effetti, adesso, un giocatore da temere anche sui prati europei.

Ora però arriva Karen Khachanov, e il livello inevitabilmente cambia. Il russo ha una maggiore esperienza nei grandi tornei, conosce meglio certe pressioni, il suo tennis trova sull’erba terreno fortile e ha già dimostrato in carriera di potersi spingere molto avanti negli Slam. Come Cobolli, del resto, che proprio di recente ha disputato la sua prima finale in un Major, al Roland Garros.

C’è un solo precedente tra i due, e sorride a Khachanov: Madrid 2024, vittoria in due set del russo al termine di una partita comunque equilibrata nei punteggi. Un dettaglio che conferma il leggero vantaggio del russo, ma anche il fatto che Cobolli sia già riuscito a restargli vicino e a restare agganciato alle partite disputate contro di lui.

Khachanov-Cobolli: il pronostico

Il russo parte leggermente avanti, ma il margine è sottile. Più che una differenza tecnica netta, ad incedere sull’epilogo di questo match potrebbe essere la gestione dei momenti pesanti, fronte sul quale Khachanov ha accumulato negli anni un’esperienza non indifferente. Cobolli, però, ha già dimostrato in questo torneo di saper alzare il livello quando conta e, soprattutto, di poter reggere partite lunghe senza perdere intensità. È questo il dettaglio che rende il match molto più aperto di quanto possa sembrare ad una prima analisi. La sensazione, pertanto, è che sarà una partita dura, lunga e combattuta. Khachanov resta il favorito, ma se Cobolli dovesse trovare continuità e fiducia fin dai primi game potrebbe strappare almeno un set al suo rivale russo.