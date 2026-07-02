Pronostico Colombia-Ghana: pressing e intensità per scardinare il bunker

Colombia-Ghana è una partita valida per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra venerdì e sabato alle 03:30 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Colombia ha fatto un figurone nella fase a gironi, andando persino ben oltre quelle che erano le aspettative. In un gruppo in cui c’era anche il Portogallo, il primo posto sembrava un traguardo utopico ed invece i Cafeteros hanno lasciato tutti a bocca aperta: grazie a un bottino di due vittorie e un pareggio hanno chiuso in cima, a quota 7 punti, due in più dei lusitani che hanno addirittura rischiato grosso nello scontro diretto della terza giornata. Contro CR7 e compagni è finita 0-0 ma è un pari che va molto stretto agli uomini di Nestor Lorenzo, migliori sotto tutti i punti di vista, sia in termini di possesso che di occasioni create. E solo un fuorigioco di pochi millimetri nel finale di gara ha impedito alla Colombia di prendersi lo scalpo di una delle big del Mondiale e di fare tre su tre.

Trascinati dalla qualità delle stelle James Rodriguez e Luis Diaz ma anche da preziosissimi gregari come Munoz – il terzino del Palace ha impressionato, segnando due gol – i Cafeteros approdano ai sedicesimi da imbattuti e con una difesa che ha retto benissimo, perforata solo all’esordio dall’Uzbekistan, battuto 3-1. Poi due clean sheet consecutivi, il primo con la RD del Congo ed il secondo con il Portogallo.

Il primo posto nel gruppo K ha consentito alla Colombia di evitare un incrocio potenzialmente più pericoloso, contro la Croazia, e di scongiurare un possibile ottavo con la Spagna campione d’Europa. Invece adesso Lorenzo e i suoi hanno buone possibilità di spingersi almeno fino ai quarti, dove potrebbero incrociare l’Argentina di Messi. Ghana ai sedicesimi e una tra Svizzera o Algeria negli ottavi. Niente di impossibile, insomma.

Il Ghana non tira quasi mai in porta

Il problema è che piegare una squadra organizzata come il Ghana non sarà per nulla semplice. Anche le Black Stars hanno fatto bene nei gironi, qualificandosi alla fase a eliminazione diretta come una delle migliori terze: collezionare 4 punti in un gruppo tosto, che comprendeva pure Inghilterra, Croazia e Panama non era assolutamente scontato. Gli africani ci sono riusciti grazie a un’impeccabile organizzazione difensiva, uno dei tratti distintivi del ct Carlos Queiroz. Il Ghana ha esordito con un successo di misura contro Panama (1-0), ha costretto al pareggio l’Inghilterra blindando la propria metà campo e mettendo la museruola all’attacco inglese ed infine si è arresa 2-1 alla Croazia nel duello per il secondo posto (ma le Black Stars erano già certe della qualificazione ai sedicesimi).

L’atteggiamento ultra-conservativo del Ghana è abbastanza evidente nei numeri: appena 4 i tiri in porta in tre partite, soltanto l’Iraq ha fatto peggio della selezione di Queiroz. Non è un caso che fino a questo momento la stella Semenyo sia stata poco appariscente.

Anche contro la Colombia Queiroz schiererà il 4-3-3, con l’unico dubbio in alto a sinistra tra Sulemana e Inaki Williams. Dall’altro lato, solito ballottaggio in attacco tra Luis Suarez e Cordoba, con il primo leggermente favorito.

Come vedere Colombia-Ghana in diretta tv e in streaming

La sfida Colombia-Ghana è in programma nella notte tra venerdì e sabato alle 03:30 (ora italiana) all’Arrowhead Stadium di Kansas City, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

La Colombia ha un ritmo di gioco, un’intensità nel pressing e una qualità individuale sulla trequarti nettamente superiori. La ragnatela difensiva di Queiroz proverà a impantanare il match, ma l’aggressività dei Cafeteros e la loro capacità di sbloccare la partita nei primi tempi – è passata in vantaggio in due delle tre partite della fase a gironi – secondo noi faranno saltare il bunker ghanese nei novanta minuti regolamentari. L’Under 2.5 rappresenta un’ottima alternativa. Le statistiche, del resto, sono uno specchio fedele: sia Colombia che Ghana hanno chiuso ben due gare su tre nella fase a gironi con meno di tre gol totali. L’importanza della posta in gioco e l’atteggiamento molto prudente delle Black Stars blindano questa quota come una delle coperture più solide del palinsesto.

Le probabili formazioni di Colombia-Ghana

COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumì, Mojica; Puerta, Lerma; Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Luis Suarez.

GHANA (4-3-3): Asare; Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah; Owusu, Partey, Sibo; Semenyo, J. Ayew, Sulemana.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0