Pronostico Australia-Egitto: il rebus che inquieta i Faraoni

Australia-Egitto è una partita valida per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026 e si gioca venerdì alle 20:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

Quello che andrà in scena ad Arlington è probabilmente il meno appariscente tra i sedicesimi del Mondiale 2026, forse secondo solo al match tra Sudafrica e Canada. Per i diretti interessati, però, si tratta di un momento storico. L’Australia ha l’opportunità di raggiungere gli ottavi per la seconda volta consecutiva, mentre l’Egitto si appresta a giocare per la sua prima gara nella fase ad eliminazione diretta di una rassegna iridata, impresa che mai era riuscita ai Faraoni nelle tre partecipazioni precedenti. I bookmaker considerano leggermente favoriti i nordafricani ma le quote restano comunque equilibrate. Parliamo, del resto, di due selezioni che sono molto “vicine” anche nel ranking FIFA. Egiziani ventiseiesimi, australiani ventottesimi. A malapena due le posizioni di differenza.

Il grande dubbio che attanaglia il ct dei Faraoni, Hossam Hassan, riguarda le condizioni della stella della sua nazionale, Momo Salah. L’ex Liverpool è uscito al 57′ della sfida con l’Iran (1-1) ed è rimasto in panchina con una borsa di ghiaccio poggiata sul bicipite femorale sinistro. La sua presenza nel sedicesimo contro i Socceroos non è affatto scontata. Ed è inutile dire che un eventuale forfait sarebbe una tegola non indifferente per un Egitto che ha un disperato bisogno sia della qualità che del carisma di un campione assoluto. Non più giovanissimo ma sempre in grado di decidere le partite con una giocata.

L’Egitto non ha smentito i pronostici della vigilia. E, rimanendo imbattuto, è arrivato secondo nel gruppo G, dietro al Belgio. I Faraoni in realtà hanno totalizzato lo stesso numero di punti dei Diavoli Rossi, 5, ma sono stati sorpassati nell’ultimo turno dagli uomini di Rudi Garcia per via della peggior differenza reti (+4 contro +2), entrata in ballo perché lo scontro diretto era terminato in parità (1-1 all’esordio).

Salah e compagni, mai riusciti a tenere la porta inviolata, finora hanno avuto la meglio esclusivamente sulla Nuova Zelanda, ribaltata nella ripresa (1-3) dopo un primo tempo troppo timido e al di sotto delle aspettative.

La “gabbia” di Popovic

Ai Socceroos invece sono bastati 4 punti per chiudere al secondo posto nel gruppo D, dietro ai padroni di casa degli USA e davanti a Paraguay e Turchia. In questo caso possiamo parlare di impresa, perché non era affatto scontato, per la selezione di Tony Popovic, superare questo girone. Le gerarchie iniziali, infatti, erano altre.

La vittoria decisiva con ogni probabilità è stata quella con la Turchia nella prima giornata. Un 2-0 in cui gli oceanici hanno messo in mostra le loro doti difensive di fronte a una squadra molto più talentuosa che però non è riuscita a scalfire la difesa australiana nonostante 30 tiri totali e il 72% del possesso palla. Un atteggiamento che tuttavia non ha sortito effetti contro gli USA (Socceroos KO 2-0 a Seattle), mentre contro il Paraguay la banda di Popovic è tornata a far registrare un clean sheet nel “biscotto” più clamoroso: un pareggio avrebbe qualificato entrambe e lo 0-0 finale non è stato affatto una sorpresa. Nei gironi, insomma, si è vista un’Australia molto solida nella propria metà campo ma sono emersi anche i limiti offensivi. Oltre a fare male con le ripartenze veloci i Socceroos fanno parecchia fatica a costruire.

Popovic contro l’Egitto dovrà fare ancora a meno di Leckie e Italiano e si affiderà nuovamente alle sgroppate di Irankunda e Touré. Il collega Hassan, oltre al dilemma Salah, non avrà a disposizione lo squalificato Abdelmonem e l’acciaccato Fathy.

Come vedere Australia-Egitto in diretta tv in chiaro e in streaming gratis

La sfida Australia-Egitto è in programma venerdì alle 20:00 (ora italiana) all’AT&T Stadium di Arlington, negli USA, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere ad Australia-Egitto anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in diretta streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’app, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

Con l’Australia che erigerà la solita trincea a protezione della porta difesa da Beach e un Egitto potenzialmente privo del suo uomo copertina (o a mezzo servizio), ci attende una partita a scacchi molto bloccata. La paura di uscire e la solidità degli oceanici la faranno da padrone. I Faraoni vantano però una rosa complessivamente più abituata a palcoscenici di questo livello e un tasso tecnico superiore dalla metà campo in su. Difficile dunque vedere l’Egitto perdere nei 90 regolamentari contro un’Australia che fatica terribilmente a produrre gioco se deve fare la partita. Propendiamo per una gara da meno di tre gol totali, segno da abbinare magari alla doppia chance esterna.

Le probabili formazioni di Australia-Egitto

AUSTRALIA (5-4-1): Beach; Geria, Circati, Souttar, Burgess, Bos; Metcalfe, O’Neill, Okon-Engstler, Irankunda; Touré.

EGITTO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh; Lasheen, Attia; Ziko, Salah, Ashour; Marmoush.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1