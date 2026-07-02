Pronostico Argentina-Capo Verde: la favola termina a “casa Messi”

Argentina-Capo Verde è una partita valida per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra venerdì e sabato alle 00:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

I campioni del mondo in carica, trascinati da un giocatore leggendario come Messi, contro la favola del Mondiale nordamericano. Si potrebbe riassumere così il sedicesimo, probabilmente il meno equilibrato di tutti, tra Argentina e Capo Verde. Per l’Albiceleste il primo gradino di una scalata che, come nel 2022, potrebbe riservare enormi soddisfazioni. La Selección, infatti, sembra avere davanti a sé una vera e propria “autostrada”. Soprattutto dopo che il Portogallo di CR7, a sorpresa secondo nel suo girone, è finito in un altro quadrante.

Gli uomini di Lionel Scaloni, sulla carta, non dovrebbero avere problemi ad approdare in semifinale. Dovessero superare l’ostacolo Capo Verde, affronterebbero la vincente di Australia-Egitto. E poi, in un eventuale quarto, probabilmente la Colombia o la Svizzera.

Un’Argentina che deve temere solo se stessa, dunque. Anche se Messi e compagni non hanno mostrato alcune segno di cedimento, né di sazietà, un pericolo da cui stare in guardia quando si viene da anni di vittorie e trionfi, a qualunque latitudine. Il gruppo del Qatar invece è più coeso che mai, gioca praticamente a memoria e tutti sono disposti a sacrificarsi allo scopo di mettere l’otto volte Pallone d’Oro nelle condizioni migliori per incidere e per scardinare le difese avversarie con la sua immensa classe. Il risultato, finora, è stato un Messi stratosferico, in barba alla carta d’identità che dice 39 anni (appena compiuti). La Pulce ha segnato 6 degli 8 gol della sua squadra e non ha alcuna intenzione di fermarsi. L’Albiceleste però ha brillato pure in difesa, incassando una sola una rete in tre partite, tutte vinte contro Algeria (3-0), Austria (2-0) e Giordania (1-3).

Contro Capo Verde Messi avrà pure l’opportunità di giocare nella città che da qualche anno l’ha “adottato”, Miami. E la voglia di fare bene davanti a parecchi tifosi del suo club di MLS, l’Inter Miami, è ovviamente tantissima.

Squali Blu senza niente da perdere

L’Argentina, tuttavia, dovrà fare attenzione agli Squali Blu, che non hanno assolutamente niente da perdere, avendo giù fatto la storia con la qualificazione al Mondiale e soprattutto con il passaggio del turno in un girone che comprendeva anche Spagna e Uruguay. Gli africani, contro ogni pronostico, sono rimasti addirittura imbattuti, arrivando ai sedicesimi con tre pareggi e subendo solamente 2 gol, entrambi nella sfida con l’Uruguay (2-2).

Per il resto, la squadra di Bubista è riuscita a frustrare gli attacchi di Spagna, clamorosamente fermata sullo 0-0 nella prima giornata – complice la prestazione da ulro del portiere 40enne Vozinha – e di Arabia Saudita (0-0). Sabato scorso Capo Verde avrebbe meritato la vittoria contro i mediorientali ma in attacco ha sprecato tanto, restando a secco di gol nonostante l’1.39 di xG. Il pari contro i sauditi perà è valso il secondo posto, traguardo che un qualsiasi tifoso capoverdiano avrebbe fatto fatica ad immaginare ad inizio torneo.

Bubista non snaturerà la sua squadra neppure contro la corazzata argentina. Riecco il 4-1-4-1 con uno tra Livramento e Benchimol in attacco. Dietro invece rientra Lopes dalla squalifica. Scaloni, dal canto suo, riproporrà i titolarissimi dopo aver fatto tanto turnover contro la Giordania: in difesa non verrà rischiato l’acciaccato Romero, al suo posto ancora Otamendi.

Come vedere Argentina-Capo Verde in diretta tv e in streaming

La sfida tra Argentina e Capo Verde è in programma nella notte tra venerdì e sabato alle 00:00 (ora italiana) all’Hard Rock Stadium di Miami, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

L’Argentina ha troppa qualità, esperienza e cattiveria agonistica per sottovalutare l’impegno o cadere nel trappolone. Il blocco basso di Capo Verde potrebbe reggere l’urto per una parte del match, ma alla lunga la varietà di soluzioni offensive di Scaloni scardinerà il fortino. Ci aspettiamo una vittoria solida dei campioni in carica in un match da due, tre o quattro gol totali. Escludendo la sfida contro l’Uruguay, gli Squali Blu hanno faticato terribilmente a pungere in avanti, rimanendo a secco sia con la Spagna che con l’Arabia Saudita a causa di evidenti limiti realizzativi. La difesa argentina ha concesso un solo gol finora e difficilmente farà sconti: è assai probabile che la porta del “Dibu” Martinez rimanga inviolata.

Le probabili formazioni di Argentina-Capo Verde

ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Molina, Otamendi, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Thiago Almada; Messi, Lautaro Martinez.

CAPO VERDE (4-1-4-1): Vozinha; Moreira, Diney, Lopes, Cabral; Kevin; Mendes, D. Duarte, Monteiro, Semedo; Livramento.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0