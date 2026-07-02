Pronostici Australia-Egitto: marcatore e tiri in porta

Pronostici Australia-Egitto: ecco le nostre scelte per questa partita nella quale, gli africani, partono leggermente avanti
L’Egitto è una delle migliori squadra africane del Mondiale. E non solo. In generale è una formazione che se trova i giusti meccanismi o se gli capita la giornata giusta, potrebbe mettere chiunque in difficoltà.
L’Australia invece ha sempre quel livello: difficilmente riesce ad alzarlo ma comunque si ritrova poi a giocare partite di questo genere, assai importanti, e di sicuro fascino. Ecco in questo match, però, ci pare abbastanza evidente come ci sia un dislivello netto tra queste due squadre. E adesso andiamo a vedere insieme chi sono gli uomini che la potrebbero decidere.
Pronostici Australia-Egitto: le nostre scelte
Al centro anche di qualche voce di mercato – anche se difficilmente lascerà il Manchester City – Marmoush si è preso il ruolo di prima punta titolare e anche nella notte giocherà appunto davanti al resto dei suoi compagni. Un giocatore che potrebbe davvero riuscire a trovare la via del gol. Un giocatore in grado di segnare sia come attaccante vero, quindi sfruttando i palloni che passano dentro l’area, oppure come trequartista, provandoci dalla distanza.
Questione tiri in porta: occhio ad Ashour e Salah in casa egiziana, sono due uomini che possono tirare in qualsiasi momento dentro lo specchio della porta. Mentre, passando all’Australia, ci sono due uomini che non essendo attaccanti stuzzicano e di molto la nostra fantasia. Partiamo da Bos, esterno difensivo, che nelle partite giocate ha sempre fatto qualcosa di diverso piuttosto che difendere. Si è preso la scena in fase di possesso palla e ha calciato svariate volte. Lo scegliamo come almeno 1,5 tiri totali. Souttar, invece, viene cercato sempre nel momento in cui vengono battuti dei calci di punizione o dei calci d’angolo. Potrebbe trovare la conclusione almeno una volta.
Quindi: Marmoush marcatore plus, Salah over 0,5 tiri in porta plus, Ashour over 0,5 tiri in porta plus, Bos over 1,5 tiri totali DUO e Souttar over 0,5 tiri totali DUO, su SportBet hanno un valore di 30,98 volte la posta.
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