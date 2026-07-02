I pronostici di giovedì 2 luglio: sedicesimi di finale Mondiali 2026

I pronostici di giovedì 2 luglio, ci sono tre partite dei sedicesimi di finale dei Mondiali, si parte con Spagna-Austria

Sette punti e primo posto nel girone, con la bellezza di tre clean sheet su tre. Eppure non sono mancate le ombre nella fase a gruppi della Spagna, dalla quale ci si aspettava un percorso forse ancora più netto, viste le premesse. Tra le cose che hanno un po’ fatto storcere il naso, il deludente pareggio a reti bianche all’esordio con Capo Verde e la sensazione di essere troppo Yamal-dipendenti.

La Spagna ha una cifra tecnica nettamente superiore all’Austria e l’abitudine a disputare queste sfide da dentro o fuori può essere un fattore determinante. L’organizzazione difensiva di De La Fuente dovrebbe contenere le fiammate della banda di Rangnick, portando a casa una vittoria solida ma senza sbracare nel punteggio.

Si è complicato la vita il Portogallo, probabilmente la più deludente tra le big nella fase a gironi. Se fossero arrivati primi nel proprio gruppo i lusitani a quest’ora si troverebbero nella parte bassa del tabellone, accoppiati con il Ghana dell’ex Queiroz e con la prospettiva di affrontare una tra Svizzera e Algeria negli ottavi. La realtà invece è molto diversa. Gli uomini di Roberto Martinez, passati come secondi dietro alla Colombia, nei sedicesimi dovranno vedersela con la sempre temibile Croazia. E poi, nel caso in cui le cose dovessero andare per il verso giusto contro Modric e compagni, verosimilmente i “cugini” spagnoli (a meno di sorprese).

Negli scontri ufficiali da dentro o fuori il Portogallo ha sempre fatto valere la sua legge contro la Croazia (indimenticabile l’ottavo a Euro 2016 deciso da Quaresma nei supplementari). Difficile vedere i lusitani perdere nei 90 regolamentari, ma la solidità del centrocampo di Dalic e la posta in gioco altissima terranno il punteggio complessivo sotto le quattro reti.

La Svizzera non si è fatta sfuggire l’occasione di essere capitata in un girone ampiamente alla portata, chiuso come da pronostico al primo posto. Nessuno tra Bosnia, Qatar e i padroni di casa del Canada è stato in grado di mettere i bastoni tra le ruote alla Nati, ormai diventata una presenza costante nelle fasi a eliminazione diretta dei grandi tornei internazionali. Questo, infatti, è il quarto Mondiale di fila in cui gli elvetici riescono senza grossi problemi a superare i gironi. La parola giusta, in questo caso, è continuità. Imbattuta da sei partite – da novembre 2024 l’unico KO è arrivato in amichevole con la Germania – la Svizzera adesso ha la possibilità di togliersi ulteriori soddisfazioni, essendo capitata in un quadrante non impossibile (agli ottavi troverebbe una tra Colombia e Ghana). Nei sedicesimi la attende l’Algeria, guidata dallo svizzero Vladimir Petkovic, già selezionatore della nazionale rossocrociata dal 2014 al 2021. Insomma, uno che l’ambiente elvetico lo conosce abbastanza bene e che proprio per questo non va sottovalutato.

Due squadre che sanno come fare male in fase offensiva ma che non sono mai riuscite a mantenere la porta inviolata.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Svizzera-Algeria, Mondiali, venerdì ore 05:00

Vincenti

SPAGNA (in Spagna-Austria, Mondiali , giovedì ore 21:00)

(in Spagna-Austria, Mondiali giovedì ore 21:00) PORTOGALLO O PAREGGIO (in Portogallo-Croazia, Mondiali, venerdì ore 01:00)

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Le proposte MULTIGOL

Spagna-Austria MULTIGOL 2-4 CASA

Portogallo-Croazia MULTIGOL 1-3 CASA

Svizzera-Algeria MULTIGOL 1-3 CASA

Comparazione quota totale (Multigol): 2.71 GOLDBET ; 2.72 SPORTBET; 2.71 LOTTOMATICA

Le partite da almeno due gol complessivi (OVER 1.5)

Spagna-Austria, Mondiali, giovedì ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Portogallo-Croazia , Mondiali , venerdì ore 01:00

, , venerdì ore 01:00 Svizzera-Algeria, Mondiali, venerdì ore 05:00

Il “clamoroso”

• X in Portogallo-Croazia, Mondiali, venerdì ore 01:00