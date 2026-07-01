Pronostico Svizzera-Algeria: un grande ex sulla strada della Nati

Svizzera-Algeria è una partita valida per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 05:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Svizzera non si è fatta sfuggire l’occasione di essere capitata in un girone ampiamente alla portata, chiuso come da pronostico al primo posto. Nessuno tra Bosnia, Qatar e i padroni di casa del Canada è stato in grado di mettere i bastoni tra le ruote alla Nati, ormai diventata una presenza costante nelle fasi a eliminazione diretta dei grandi tornei internazionali. Questo, infatti, è il quarto Mondiale di fila in cui gli elvetici riescono senza grossi problemi a superare i gironi. La parola giusta, in questo caso, è continuità.

Se gli uomini di Murat Yakin non hanno fatto en plein la colpa è soltanto di quel gol incassato a tempo praticamente scaduto contro il Qatar all’esordio (1-1). Una falsa partenza cancellata però dal roboante 4-1 alla Bosnia nella seconda giornata. E soprattutto dal successo di Vancouver contro i canadesi (2-1) in una sfida che metteva in palio il primato. La maggiore esperienza della Svizzera in quel contesto ha finito per fare la differenza, con Vargas e Manzambi capaci di domare un avversario che aveva grande entusiasmo e poteva contare pure sul vantaggio del fattore campo.

Quando si parla della Nati si elogia spesso il collettivo ma in questo Mondiale c’è un giocatore che sta facendo la differenza più degli altri. Parliamo proprio di Manzambi, giovane centrocampista del Friburgo, capocannoniere della squadra con tre gol.

Un elemento che abbina qualità e quantità e che, come aveva fatto con il suo club – arrivato a giocare la finale di Europa League – si sta confermando un fattore anche per quanto riguarda il profilo realizzativo. Partito dalla panchina contro Qatar e Bosnia, Yakin non ha potuto fare a meno di schierarlo titolare contro il Canada. E difficilmente uscirà dagli undici.

Toh, chi si rivede

Imbattuta da sei partite – da novembre 2024 l’unico KO è arrivato in amichevole con la Germania – la Svizzera adesso ha la possibilità di togliersi ulteriori soddisfazioni, essendo capitata in un quadrante non impossibile (agli ottavi troverebbe una tra Colombia e Ghana). Nei sedicesimi la attende l’Algeria, guidata dallo svizzero Vladimir Petkovic, già selezionatore della nazionale rossocrociata dal 2014 al 2021. Insomma, uno che l’ambiente elvetico lo conosce abbastanza bene e che proprio per questo non va sottovalutato.

I Fennecs sono arrivati terzi nel gruppo dell’Argentina ma 4 punti sono bastati per essere ripescati. Fondamentale anche il pirotecnico e rocambolesco pareggio nella terza giornata della fase a gironi contro l’Austria (3-3), con le due squadre consapevoli che con un punto sarebbero passate entrambe. Come la Svizzera, l’Algeria finora non è mai riuscita a tenere la porta inviolata (ai tre gol incassati contro l’Austria vanno aggiunti i 4 subiti tra Argentina e Giordania). Numeri che non sorprendono più di tanto, dal momento che parliamo di una squadra che preferisce affrontare a viso aperto ogni avversario, accettando serenamente il fatto di poter concedere qualcosa nella propria metà campo.

Il problema di Petkovic, piuttosto, è tra i pali. Dove né il figlio d’arte Zidane né Benbot sono apparsi all’altezza. Contro la Svizzera il ct si affiderà di nuovo al talento di Mahrez e Aouar sugli esterni, mentre Maza giocherà alle spalle dell’unica punta Gouiri. Dall’altro lato, Yakin dovrebbe dare una chance dal 1′ a Jaquez sull’out destro difensivo al posto dell’acciaccato Widmer.

Come vedere Svizzera-Algeria in diretta tv e in streaming

La sfida tra Svizzera e Algeria è in programma nella notte tra giovedì e venerdì alle 05:00 (ora italiana) al BC Place di Vancouver, in Canada, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

Due squadre che sanno come fare male in fase offensiva ma che non sono mai riuscite a mantenere la porta inviolata. La Svizzera, più solida, troverà verosimilmente diversi spazi nella difesa algerina, ma la qualità tecnica di Mahrez e compagni saprà perforare una retroguardia elvetica che subisce regolarmente almeno una rete a partita. Con l’approccio di Petkovic, che ama giocarsela a viso aperto, la barriera dei tre gol complessivi nei novanta minuti regolamentari sembra assolutamente valicabile. Tra le scommesse che potrebbero dare soddisfazioni c’è anche il segno 1, che premia la maggior compattezza e abitudine degli elvetici nel gestire i momenti chiave delle gare a eliminazione diretta.

Le probabili formazioni di Svizzera-Algeria

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Sow, Manzambi, Vargas; Embolo.

ALGERIA (4-2-3-1): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Boudaoui, Bentaleb; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1