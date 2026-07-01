Pronostico Spagna-Austria: ostacolo Rangnick per la Roja

Spagna-Austria è una partita valida per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026 e si gioca giovedì alle 21:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

Sette punti e primo posto nel girone, con la bellezza di tre clean sheet su tre. Eppure non sono mancate le ombre nella fase a gruppi della Spagna, dalla quale ci si aspettava un percorso forse ancora più netto, viste le premesse. Tra le cose che hanno un po’ fatto storcere il naso, il deludente pareggio a reti bianche all’esordio con Capo Verde e la sensazione di essere troppo Yamal-dipendenti.

Dubbi legittimi, se si considera che la Roja, campione d’Europa in carica, rimane una delle grandi favorite per la vittoria del Mondiale. Luis De La Fuente però non è sembrato preoccupato, anzi in una delle ultime interviste è convinto che la sua squadra crescerà strada facendo.

Se escludiamo il debutto flop con gli africani – match giocato per 70 minuti senza il fenomeno del Barcellona e senza il suo “gemello” Nico Williams, entrato solo all’87’ – la Spagna ha comunque dato due prove di forza: il 4-0 in scioltezza nella seconda giornata all’Arabia Saudita (sugli scudi Oyarzabal, doppietta, e Yamal) ed il successo di misura ottenuto sabato contro l’Uruguay di Bielsa, condannato a vincere per non abbandonare la manifestazione già dopo i gironi. La Celeste l’ha messa sulla fisicità e sui duelli, non disdegnando neppure qualche provocazione, ma gli iberici non sono caduti nella trappola. E nonostante una prestazione tutt’altro che trascendentale l’hanno spuntata 1-0 grazie a una rete di Alex Baena a fine primo tempo.

Il meglio forse deve ancora venire? A Madrid lo sperano in tanti, perché quando il livello inevitabilmente si alzerà Yamal e compagni dovranno farsi trovare pronti. Per ora ci si accontenta di una solidità che rasenta quasi la perfezione: oltre a non prendere gol, la Spagna non sa più cosa significhi perdere. La striscia di imbattibilità, lunghissima, sta proseguendo anche in Nordamerica: la Roja nei novanta regolamentari non perde un match ufficiale da marzo 2023.

Austria oltre i gironi per la prima volta dopo 72 anni

Ai sedicesimi, al SoFi Stadium di Inglewood, gli uomini di De La Fuente dovranno vedersela con l’Austria, passata come seconda nel gruppo dell’Argentina dietro ai campioni del mondo in carica. Quattro punti come l’Algeria ma una migliore differenza reti nei confronti dei nordafricani (6 gol subiti e 6 segnati). Tanto è bastato alla selezione di Ralf Rangnick per prendersi la seconda piazza e regalarsi un giro di giostra con la favoritissima Spagna.

Non male per una selezione che non approdava alla fase a eliminazione diretta di un campionato del mondo dal lontanissimo 1954. Rangnick ha esordito con una netta vittoria sulla non irresistibile Giordania (3-1), si è arresa alla doppietta di Messi nella sfida con l’Argentina (2-0) e domenica scorsa ha messo le mani sul punto decisivo pareggiando 3-3 con l’Algeria in una partita dal retrogusto di “biscotto” che ha contribuito a sbattere fuori l’Iran. Di Kalajdzic, al 96′, il gol del pari definitivo, segnato appena tre minuti dopo il 3-2 momentaneo di Mahrez.

Rangnick per la sfida con la Spagna spera di riavere i veterani Arnautovic e Alaba, alle prese con lievi fastidi muscolari. Non è detto però che possano essere a disposizione del ct austriaco, che in attacco dovrebbe schierare uno tra Gregoritsch e Kalajdzic. Numerosi invece i dubbi di De La Fuente: a centrocampo in quattro si contendono una maglia (Fabian Ruiz, Dani Olmo, Gavi e Merino), mentre Baena quasi certamente conserverà il suo posto nel ruolo di esterno alto a sinistra. L’infermeria rimane affollata: non dovrebbero essere del match Nico Williams, Pino e Munoz.

Come vedere Spagna-Austria in diretta tv in chiaro e in streaming gratis

La sfida Spagna-Austria è in programma giovedì alle 21:00 (ora italiana) al SoFi Stadium di Inglewood, negli USA, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere a Spagna-Austria anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in diretta streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’app, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

La Spagna ha una cifra tecnica nettamente superiore all’Austria e l’abitudine a disputare queste sfide da dentro o fuori può essere un fattore determinante. L’organizzazione difensiva di De La Fuente dovrebbe contenere le fiammate della banda di Rangnick, portando a casa una vittoria solida ma senza sbracare nel punteggio. L’1 Primo Tempo può dare soddisfazioni: la Roja sblocca spessissimo i match nei primi venti minuti e l’Austria tende a subire l’approccio aggressivo delle big (come contro l’Argentina). Vedere le Furie Rosse avanti all’intervallo, considerando che non concedono nulla dietro nella prima frazione, è una giocata dal valore altissimo.

Le probabili formazioni di Spagna-Austria

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Marcos Llorente, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Baena.

AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Posch, Lienhart, Danso, Mwene; Seiwald, X. Schlager; Laimer, Sabitzer, Schmid; Gregoritsch.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0