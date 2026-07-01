Pronostico Portogallo-Croazia: partita a scacchi nell’ultimo (?) ballo di Toronto

Portogallo-Croazia è una partita valida per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì all’01:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Si è complicato la vita il Portogallo, probabilmente la più deludente tra le big nella fase a gironi. Se fossero arrivati primi nel proprio gruppo i lusitani a quest’ora si troverebbero nella parte bassa del tabellone, accoppiati con il Ghana dell’ex Queiroz e con la prospettiva di affrontare una tra Svizzera e Algeria negli ottavi. La realtà invece è molto diversa. Gli uomini di Roberto Martinez, passati come secondi dietro alla Colombia, nei sedicesimi dovranno vedersela con la sempre temibile Croazia. E poi, nel caso in cui le cose dovessero andare per il verso giusto contro Modric e compagni, verosimilmente i “cugini” spagnoli (a meno di sorprese, ovvio).

Rimane il fatto che da una selezione del calibro del Portogallo ci si aspettava molto di più, tenendo conto che tra le principali favorite per la vittoria della coppa a inizio torneo figurava, giustamente, anche la Seleção das Quinas.

Ed invece l’unico sorriso è arrivato contro il debuttante Uzbekistan, travolto 5-0 nella seconda giornata dei gironi (unico match in cui è andato a segno CR7, realizzando una doppietta). Per il resto, solo delusioni: all’esordio il pareggio con la RD del Congo (1-1), che con il suo blocco basso ha reso inoffensive le bocche di fuoco lusitane ed infine lo 0-0 con la Colombia di domenica scorsa, risultato che ha impedito al Portogallo di chiudere il gruppo K al primo posto.

Meglio i croati finora

Contro i Cafeteros ciò che ha preccupato di più è stata la prestazione. Ronaldo e compagni hanno tenuto la palla di meno rispetto ai sudamericani (55% contro 45%), decisamente più pericolosi (24 tiri totali a 13) e fermati soltanto da un Diogo Costa in grande spolvero. Numeri inaccettabili per un Portogallo atterrato in Nordamerica con l’obiettivo di arrivare lontano e provare a vincere per la prima volta nella sua storia la rassegna iridata, forte di una rosa mai così competitiva.

L’avventura mondiale invece è a rischio, a meno che non si cambi registro già a partire dal sedicesimo di Toronto con i balcanici. Che, nel complesso, hanno fatto vedere cose migliori rispetto ai portoghesi. In linea con quelle che erano le aspettative, la Croazia è riuscita a passare come seconda nel girone dell’Inghilterra, collezionando sei punti in tre partite.

Dopo la sconfitta con gli inglesi nel primo match (4-2), la squadra di Zlatko Dalic ha battuto 1-0 Panama e 2-1 il Ghana, dimostrando di poter dire ancora la sua malgrado l’età media alquanto elevata del blocco – capitanato sempre dall’eterno Modric, ultraquarantenne come il suo vecchio compagno Ronaldo – delle imprese del 2018 (finale contro la Francia) e del 2022 (terzo posto).

Il ct sta comunque attingendo dai “nuovi” – gli italiani Vlasic e Sucic su tutti – ma per avere chance contro il Portogallo dovrà fare più attenzione dietro. La difesa, infatti, ha sofferto più del previsto contro un avversario di qualità superiore come l’Inghilterra.

Dalic quasi certamente confermerà la formazione di domenica, con Perisic adattato a terzino sinistro e Sucic alle spalle di Budimir. Il selezionatore portoghese ha tutti a disposizione ma deve decidere chi schierare in alto a sinistra nel 4-2-3-1, dove si contendono una maglia Joao Felix, Leao e Trincao.

Come vedere Portogallo-Croazia in diretta tv e in streaming

Portogallo-Croazia è in programma nella notte tra giovedì e venerdì all’01:00 (ora italiana) al BMO Field di Toronto, in Canada, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

Negli scontri ufficiali da dentro o fuori il Portogallo ha sempre fatto valere la sua legge contro la Croazia (indimenticabile l’ottavo a Euro 2016 deciso da Quaresma nei supplementari). Difficile vedere i lusitani perdere nei 90 regolamentari, ma la solidità del centrocampo di Dalic e la posta in gioco altissima terranno il punteggio complessivo sotto le quattro reti.

Invitante la quota relativa alla vittoria portoghese, ma occhio ai croati che non muoiono letteralmente mai. E che hanno tutte le carte in regola per complicare le cose alla selezione di Martinez. La corsia mancina, secondo noi, sarà la chiave del match. La catena formata da Nuno Mendes e (forse) Leao ha le carte in regola per arare la fascia destra croata, dove Stanisic ha già sofferto tremendamente le sovrapposizioni degli esterni inglesi. Se i lusitani sfondano lì, la presenza fisica e la fame di Ronaldo potrebbero diventere letali.

Le probabili formazioni di Portogallo-Croazia

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic; Sucic, Modric, Kovacic; Vlasic, Budimir, Baturina.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1