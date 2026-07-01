Pronostici Belgio-Senegal: marcatore e tiri in porta

Pronostici Belgio-Senegal: la squadra di Garcia cerca un passaggio del turno complicato. Ecco le nostre scelte

L’ultima partita del girone ha ridato un po’ di certezze al Belgio. Sì imbattuto, ma che mai ha fatto vedere qualcosa di importante. Serve una squadra diversa rispetto a quella vista fino ad oggi, e contro il Senegal non sarà semplice.

Diciamo che, comunque, visti gli uomini che Rudi Garcia ha in rosa, ci sono delle possibilità che il Belgio possa riuscire ad andare avanti. Magari soffrendo, magari anche andando oltre il 90esimo, ma rimane la formazione favorita. Ed è per questo che le nostre scelte pendono verso la truppa europea. Andiamo quindi a vedere insieme quali sono.

Pronostici Belgio-Senegal: gli uomini decisivi

Partiamo dal marcatore: Doku sarà di nuovo a disposizione ed è quell’uomo che per passo può mettere in difficoltà la retroguardia del Senegal. Un giocatore totale. Lo conosciamo. Uno in grado di saltare sempre il diretto avversario e poi andare ad attaccare sia la porta sia lo spazio in profondità. Crediamo possa essere arrivato il suo momento, quello di diventare realmente decisivi.

Questione tiri in porta, invece: De Ketelaere – dopo aver lasciato il posto a Lukaku – secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe riprendersi il ruolo di prima punta. E allora ecco che almeno una conclusione dentro lo specchio della porta la dovrebbe riuscire a trovare così come il compagno De Bruyne. Sì, tutti si aspettavano, almeno nelle prime due partite, qualcosa di più da parte del napoletano. Adesso serve alzare l’asticella e anche lui è chiamato a farlo. Infine, una conclusione sempre dentro i pali, pure per Sarr del Senegal. Il trascinatore fino ad oggi.

Andando quindi a ricapitolare: Doku marcatore plus, De Ketelaere, De Bruyne e Sarr over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 17,11 volte la posta.