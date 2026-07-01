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I pronostici di mercoledì 1 luglio: sedicesimi di finale Mondiali 2026

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I pronostici di mercoledì 1 luglio, ci sono tre partite dei sedicesimi di finale dei Mondiali, si parte con Inghilterra-DR Congo

Non senza patemi, l’Inghilterra è riuscita a vincere il proprio girone davanti all’ostica Croazia, come da pronostico. La nazionale dei Tre Leoni ha totalizzato 7 punti (2 vittorie e un pareggio) rimanendo imbattuta, con uno score di 6 gol segnati e 2 subiti.

I pronostici di mercoledì 1 luglio: sedicesimi di finale Mondiali 2026 (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Gli uomini di Thomas Tuchel, tuttavia, sono apparsi meno dominanti del previsto. Anzi, non sono mancate le critiche, in particolar modo dopo il sonnacchioso 0-0 con il Ghana nella seconda giornata. L’Inghilterra non ha convinto appieno neppure nell’ultima sfida con Panama, giocata con la consapevolezza di avere già in pugno la qualificazione. Per 62 minuti sembrava di assistere ad una gara-fotocopia di quella con il Ghana. Gli avversari che si rintanano nella propria area di rigore danno dunque l’impressione di essere una sorta di kryptonite per gli inglesi.

Sotto la guida del ct Sebastien Desabre, la RD del Congo ha mantenuto la porta inviolata in 29 delle 57 partite disputate e quando ha potuto contare sui giocatori che militano in Europa – uno su tutti Wissa, che gioca nel Newcastle in Premier League ed ha già segnato tre gol al Mondiale – la sua squadra non ha mai perso con uno scarto superiore a una rete.

Alle 22:00 ci sarà in campo un’altra nazionale africana, il Senegal, contro il Belgio. Entrambe hanno dimostrato di avere un potenziale offensivo devastante quando si accendono (10 gol complessivi segnati nell’ultimo turno), ma ballano spaventosamente dietro. La difesa ballerina del Senegal concederà inevitabilmente occasioni ai giocatori offensivi di Garcia. Di contro, la velocità di Sarr e la fisicità dei Leoni della Teranga faranno soffrire la retroguardia belga.

Chiude il programma delle tre partite Stati Uniti-Bosnia. I beniamini di casa, mai come prima d’ora, danno la sensazione di poter scrivere una pagina importantissima della loro storia. Mauricio Pochettino guida una rappresentativa che probabilmente non è mai stata competitiva come adesso e che sta sfruttando al meglio il vantaggio del fattore campo.

Pronostici: la scelta del Veggente

MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 0-1 OSPITE in Inghilterra-DR Congo, Mondiali, mercoledì ore 18:00

Vincenti

  • INGHILTERRA (in Inghilterra-DR Congo, Mondiali, mercoledì ore 18:00)
  • BELGIO (in Belgio-Senegal, Mondiali, mercoledì ore 22:00)
  • STATI UNITI (in Stati Uniti-Bosnia, Mondiali, giovedì ore 02:00)
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Le proposte MULTIGOL

  • Inghilterra-DR Congo MULTIGOL 1-2 CASA
  • Belgio-Senegal MULTIGOL 2-4 CASA
  • Stati Uniti-Bosnia MULTIGOL 2-4 CASA
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Stati Uniti-Bosnia, Mondiali, giovedì ore 02:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Belgio-Senegal, Mondiali, mercoledì ore 22:00

Il “clamoroso”

1 + GOL in Stati Uniti-Bosnia, Mondiali, giovedì ore 02:00

 

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