Wimbledon, il livello sale subito: i pronostici del secondo turno

Da Auger-Aliassime a Djokovic: il secondo turno di Wimbledon entra immediatamente nel vivo con degli incroci di altissimo livello.

Il programma di mercoledì 1 luglio a Wimbledon propone un mix interessante di sfide dalle mille sfaccettature. Come il confronto tra Felix Auger-Aliassime e Dino Prizmic, per esempio, che vede il canadese partire avanti grazie a una maggiore esperienza e a una solidità ormai consolidata su questa superficie. Prizmic è uno dei volti più interessanti della nuova generazione, ma potrebbe non avere i mezzi e la forza necessari per un così importante salto di livello. Felix, invece, ha già dimostrato di saper gestire questi contesti, ragion per cui è scontato che il pronostico gli sorrida.

Più sottile il margine nella sfida tra Hubert Hurkacz e Sebastian Ofner. L’austriaco arriva da un percorso convincente, ma il polacco ha spesso saputo alzare il livello nei tornei importanti e il contesto londinese sembra giocare dalla sua parte. Questo ci fa pensare, dunque, che sarà lui ad ottenere il pass valido per l’accesso al terzo turno.

Anche Daniil Medvedev ha un turno sulla carta abbordabile contro Jaume Munar: lo spagnolo ha costruito gran parte delle sue fortune su superfici più lente e, pur avendo mostrato qualche segnale di adattamento sull’erba, resta sfavorito contro un giocatore che storicamente è molto continuo e che sa come far male su qualunque campo.

Wimbledon, i vincenti dei match del secondo turno

Il fulcro del programma di questa giornata, tuttavia, è inevitabilmente la sfida tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas. È il match più pesante del secondo turno, non solo per il nome dei protagonisti, ma per tutto quello che si porta dietro. I precedenti pendono in modo netto dalla parte del serbo avanti con largo margine nel bilancio complessivo – conduce, udite udite, per 12 a 2 – e questo pesa eccome in un confronto di questo livello.

Il greco ha ritrovato continuità nelle ultime settimane, ma affrontare Djokovic sull’erba di Wimbledon significa entrare in un territorio storicamente suo. Il serbo ha costruito qui gran parte della sua leggenda e, anche quando il livello non è scintillante, trova quasi sempre il modo di comandare il match. Stefanos può restare agganciato, ma la sensazione è che, nei momenti che contano, la superiorità mentale e storica di Nole finirà per fare la differenza.

Auger-Aliassime IN Auger-Aliassime-Prizmic

Hurkacz IN Hurkacz-Ofner

Medvedev IN Munar-Medvedev

Djokovic IN Tsitsipas-Djokovic