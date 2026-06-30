Sinner-Borges, dopo sangue e paura servono conferme: il pronostico del match

Dopo un debutto decisamente sofferto, Jannik Sinner torna in campo contro Nuno Borges: ecco il pronostico del secondo turno di Wimbledon.

Il debutto di Jannik Sinner a Wimbledon è stato una miscela esplosiva. Ha avuto tutto: tensione, fatica, una caduta pericolosa e perfino sangue sulle scarpe a impensierire il pubblico da casa. L’azzurro, alla fine della fiera, ha superato Miomir Kecmanovic, sì, ma in cinque set e dopo oltre tre ore e mezza di battaglia.

Nel momento peggiore, quando era sotto di 2 set a 1, è riuscito a tirarsi fuori da una situazione complicatissima, confermando ancora una volta quella capacità di restare in piedi – in senso figurato e anche letterale – anche quando il match gira male che peggio proprio non si può. Nel terzo set, una scivolata sulla linea di fondo ha gelato il campo centrale e pure i telespettatori: Sinner è rimasto a terra, si è toccato l’anca e poco dopo si è visto sangue filtrare dalla scarpa destra. Per fortuna, come ha spiegato lui stesso, si trattava solo di un’unghia lesionata. Nessun allarme fisico, dunque, ma di certo un esordio che ha lasciato qualche tossina.

Adesso sulla sua strada troverà Nuno Borges, avversario da non prendere sottogamba. Il portoghese ha costruito negli ultimi mesi una solidità importante, pur senza avere un curriculum memorabile sull’erba. Di precedenti ce n’è uno solo, sul cemento indoor di Sofia, e risale al 2022, circostanza in cui ad imporsi fu l’attuale numero 1 del mondo.

Sinner-Borges: il pronostico del match

Il punto chiave qui non è tanto il nome dell’avversario, quanto la gestione delle energie. Dopo una battaglia lunga e dispendiosa, Sinner ha bisogno di una partita più lineare, meno nervosa e soprattutto più breve. Borges ha abbastanza consistenza per restare dentro qualche game, ma difficilmente possiede gli strumenti per togliere il controllo all’azzurro su questa superficie. Se Jannik partirà bene e riuscirà a evitare passaggi a vuoto come quelli visti all’esordio, il divario tecnico dovrebbe emergere con chiarezza. Il precedente è “vecchio” ma parla chiaro, la differenza di qualità pure, e l’impressione è che Jannik stavolta voglia chiudere il discorso senza allungare ulteriormente il chilometraggio. Si prevede dunque una sua vittoria in meno di 30 game.