Pronostico Inghilterra-RD del Congo: non mancano le insidie per i Tre Leoni

Inghilterra-RD del Congo è una partita valida per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026 e si gioca mercoledì alle 18:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.
Non senza patemi, l’Inghilterra è riuscita a vincere il proprio girone davanti all’ostica Croazia, come da pronostico. La nazionale dei Tre Leoni ha totalizzato 7 punti (2 vittorie e un pareggio) rimanendo imbattuta, con uno score di 6 gol segnati e 2 subiti.
Gli uomini di Thomas Tuchel, tuttavia, sono apparsi meno dominanti del previsto. Anzi, non sono mancate le critiche, in particolar modo dopo il sonnacchioso 0-0 con il Ghana nella seconda giornata, match in cui gli africani con il loro blocco basso hanno messo in difficoltà Kane e compagni, incapaci di fare loro i tre punti nonostante il 79% del possesso palla e rischiando addirittura di perderla nel finale in seguito a un intervento, a prima vista falloso, di Konsa sul ghanese Adu, non sanzionato però né dall’arbitro né dal VAR.
L’Inghilterra non ha convinto appieno neppure nell’ultima sfida con Panama, giocata con la consapevolezza di avere già in pugno la qualificazione. Per 62 minuti sembrava di assistere ad una gara-fotocopia di quella con il Ghana, con i panamensi che come le Black Stars hanno intasato bene gli spazi, rimanendo molto bassi e togliendo profondità alla squadra di Tuchel. Poi c’ha pensato Bellingham a scacciare i fantasmi. E il raddoppio di Kane è arrivato qualche minuto dopo (terzo gol nel Mondiale per il cannoniere del Bayern Monaco).
Gli avversari che si rintanano nella propria area di rigore danno dunque l’impressione di essere una sorta di kryptonite per gli inglesi, i quali probabilmente si accoppiano meglio contro squadre che lasciano più spazi, disposte a concedere veloci transizioni. Non a caso all’esordio con la Croazia (4-2) l’Inghilterra ha offerto la sua prestazione migliore finora, mettendo maggiormente in mostra le qualità offensive.
Il blocco basso dei Leopardi
Tuchel e i suoi sono capitati nella parte bassa del tabellone, la stessa di Brasile e Argentina. In caso di passaggio del turno contro la Repubblica Democratica del Congo si profila però un incrocio da non prendere sottogamba con il Messico – sempre se i centramericani riescano a battere l’Ecuador – che avrà l’opportunità di giocare davanti al proprio pubblico, a Città del Messico.
Inghilterra che però dovrà fare attenzione anche ai congolesi, il cui gioco somiglia tantissimo a quello del Ghana. Parliamo, infatti, di una selezione che ha la seconda peggior percentuale di possesso palla dopo gli stessi ghanesi, del 30,6%.
Un altro bunker da espugnare, insomma. Sotto la guida del ct Sebastien Desabre, la RD del Congo ha mantenuto la porta inviolata in 29 delle 57 partite disputate e quando ha potuto contare sui giocatori che militano in Europa – uno su tutti Wissa, che gioca nel Newcastle in Premier League ed ha già segnato tre gol al Mondiale – la sua squadra non ha mai perso con uno scarto superiore a una rete. I Leopardi, giunti per la prima volta nella loro storia a giocare la fase ad eliminazione diretta della rassegna iridata, nel girone hanno già fermato il Portogallo (1-1) e limitato la Colombia pur perdendo 1-0. Infine, la vittoria contro l’Uzbekistan (3-1), decisiva per arrivare tra le otto migliori terze.
Desabre contro l’Inghilterra riproporrà l’abbottonata difesa a cinque, affidandosi in attacco a Wissa e Bakambu. Tuchel ritrova Rice in mezzo, ma sull’out destro difensivo non avrà né James e (probabilmente) né Quansah: chance per uno tra Spence e Chalobah.
Come vedere Inghilterra-RD del Congo in diretta tv e in streaming
Inghilterra-RD del Congo è in programma mercoledì alle 18:00 (ora italiana) al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.
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Il pronostico
Prima di procedere con il pronostico, c’è un fattore extra da non sottovalutare: si gioca a mezzogiorno ora locale, con temperature e tassi di umidità che, uniti al “piano di logoramento” degli africani, potrebbero rallentare notevolmente i ritmi.
Ecco perché stuzzica il segno l’Under 1.5 Primo Tempo. L’Inghilterra fa fatica a sbloccare i match nei primi quarantacinque minuti e la RD del Congo scenderà in campo con l’unico scopo di ingolfare la manovra offensiva di Tuchel. Una prima frazione bloccata, complice il caldo, è lo scenario più probabile. Per mettere ancora più carne al fuoco, si può provare il 2 con Handicap (-2). Considerando che i Leopardi quando sono al completo raramente perdono con più di una rete di scarto e che l’Inghilterra non brilla per goleade contro le difese chiuse, è una copertura eccellente che prevede una vittoria inglese di misura (1-0 o 2-1).
Le probabili formazioni di Inghilterra-RD del Congo
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guéhi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane.
RD DEL CONGO (5-3-2): Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki, Kayembe; Wissa, Bakambu.
POSSIBILE RISULTATO: 1-0
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