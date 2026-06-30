Pronostici Messico-Ecuador: marcatore e tiri in porta

Pronostici Messico-Ecuador: i padroni di casa vogliono coltivare un sogno. Ecco le nostre scelte sugli uomini decisivi

Il Messico, padrone di casa, è ancora lì, a coltivare un sogno. Anzi, forse qualcosa in più di un sogno. Una squadra che nel girone qualcosa l’ha fatta vedere, soprattutto la voglia e la volontà di spingere il cuore oltre l’ostacolo.

I messicani hanno dei giocatori importanti, intanto. E poi spinti dal proprio pubblico possono dare sempre qualcosa in più. Evidente che contro squadre che non è che sono di grandissimo livello partiranno sempre favoriti. Il fattore tifosi così vicini e che spingono davvero fa sempre la differenza. Non ci aspettiamo comunque una partita con chissà quali emozioni, anzi. Ci aspettiamo un match quasi bloccato. Ma noi uno sforzo lo facciamo per dirvi quali sono le nostre scelte. Eccole.

Pronostici Messico-Ecuador: le nostre scelte

Il marcatore non può che essere Jimenez. Un giocatore che sta vivendo in questo Mondiale praticamente una seconda giovinezza. Trascina, lotta, segna. Esulta. Insomma, un uomo nuovo e quello che sta vivendo oggi è tutto meritato perché parliamo di un calciatore che ad un certo punto sembrava dovesse smettere con il calcio per via di un infortunio bruttissimo. Potrebbe essere la sua notte, questa.

Questione tiratori in porta: un giocatore per parte. In casa Messico occhio a Quinones – giocherà esterno sinistro nell’attacco – e in casa Ecuador l’uomo che ha fatto meglio nella prima parte del Mondiale è sicuramente Yeaboah. Quando uno inizia una manifestazione del genere riuscendo a essere decisivo poi vive su un altro Pianeta, mentalmente. Insomma, ci potrebbe riprovare.

Ricapitolando, quindi: Jimenez marcatore plus, Quinones over 0,5 tiri in porta plus e Yeaboah over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 8,11 volte la posta.