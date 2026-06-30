Pronostici Inghilterra-RD del Congo: marcatore e tiri in porta

Pronostici Inghilterra-RD Congo: la truppa inglese è pronta ad andare avanti. Ecco le nostre scelte sugli uomini
Vince, poi non convince. Poi torna a vincere ma con qualche problema. Al momento l’Inghilterra ha fatto davvero bene solamente nella prima partita di questo Mondiale contro la Croazia. Per il resto è sì andata avanti senza grosse problematiche. Ma è arrivato il momento di alzare il livello.
Anche perché adesso di passi falsi non ne sono più ammessi. O dentro o fuori. E contro la Repubblica democratica del Congo la truppa di Tuchel ha comunque ottime possibilità di andare avanti e prendersi il passaggio del turno. Andiamo quindi a vedere insieme chi sono gli uomini, in questo caso scelti tutti da un lato, che si potrebbero rivelare decisivi nel corso di questo match.
Pronostici Inghilterra-DR Congo: le nostre scelte
Tutti aggrappati giustamente a quell’attaccante che sarebbe entrato, tra le altre cose, nel mirino del Barcellona per la prossima stagione. Parliamo ovviamente di Kane. Una stagione fino al momento clamorosa con oltre 60 gol messi a referto tra club e nazionale. Un giocatore che forse è sottovalutato. Ma a lui interessa poco e continua a segnare, sempre. Ci dovrebbe riuscire anche stanotte.
Questione tiratoti in porta, invece: Bellingham, Rice e Saka saranno tutti titolare e giocheranno proprio alle spalle dell’attaccante. Nel 4-1-4-1 che l’Inghilterra dovrebbe vestire come abito in campo in questa partita, tutti hanno caratteristiche che possono permettere almeno di trovare una conclusione dentro lo specchio della porta.
Ricapitolando infine le nostre scelte: Kane marcatore plus, Bellingham over 0,5 tiri in porta plus, Rice over 0,5 tiri in porta plus e Saka over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 5,50 volte la posta in gioco.
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