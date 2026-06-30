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Pronostici Francia-Svezia: marcatore e tiri in porta

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Pronostici Francia-Svezia: Deschamps torna in panchina dopo il lutto e la sua squadra gli vuole regalare la vittoria

La Francia ha decisamente impressionato nel girone. Lo sapevamo che fosse la squadra più forte, ma a parole siamo tutti bravi e lo stiamo vedendo adesso con le clamorose eliminazioni. I transalpini invece hanno subito fatto i fatti.

Pronostici Francia-Svezia
Pronostici Francia-Svezia: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Sì, vero che qualcosa dietro concedono – ed è per questo che poi vedrete sotto nei nostri pronostici anche importanti scelte svedesi – ma quando si accendono davanti fanno paura. La nazionale favorita per vincere il Mondiale. La sensazione è che nessuna possa tenere testa. Ma c’è da guardare partita per partita, e andiamo a vedere insieme chi sono gli uomini che la potrebbero decidere.

Pronostici Francia-Svezia: le nostre scelte

Si è “riposato” contro la Norvegia. Mbappé vuole tornare al gol. Ha servito gli assist a Dembele. Ma il suo obiettivo è quello di trascinare e arrivare in fondo. Giocatore che non ha nessun bisogno di presentazioni o altro, giocatore che vuole a tutti i costi essere decisivo. E noi non pensiamo proprio che non ci possa riuscire, anzi. Crediamo sia in grado di spaccare tutte le partite di questo mondo. Almeno un gol.

Pronostici Francia-Svezia
Pronostici Francia-Svezia: le nostre scelte (AnsaFoto) – Ilveggente.it

E poi che dire di Dembele: in mezz’ora – meno, perché c’è stato Hydration Break – si è preso il pallone da portare a casa. Tripletta e tanti cari saluti. Il pallone d’oro in carica almeno due conclusioni dentro lo specchio della porta li dovrebbe trovare. Almeno così crediamo. Invece, un tiro solo in porta per Olise. Mica facile riuscire sempre a centrare i pali della porta avversaria. Come detto prima la Francia qualcosa dietro concede e la Svezia, davanti, ha dei giocatori importanti: insomma, sia Gyokeres che Isak almeno un tiro dentro i pali francesi lo dovrebbero trovare.

Ricapitolando le nostre scelte: Mbappé marcatore plus, Dembele over 1,5 tiri in porta plus, Olise, Gyokeres e Isak over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 12,71 volte la posta.

 

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