Pronostici Costa D’Avorio-Norvegia: marcatore e tiri in porta

Pronostici Costa D’Avorio-Norvegia: è una partita che di sorprese non ne dovrebbe regalare. Ecco le nostre scelte

Il Mondiale delle sorprese, dopo le eliminazioni di ieri di Germania, soprattutto, e Olanda, fatta fuori dal Marocco. Ma in questo match, di scossoni, non ce ne dovrebbero essere.

La Norvegia contro la Francia ha mandato in campo tutte le seconde linee. Giocatori freschi, pronti all’assalto di una Costa D’Avorio che è una buona squadra ma non pare possa essere in grado di gestire una sfida di questa portata. A differenza degli europei: giovani, vivi, forti, e tecnicamente sempre in crescita. Insomma, c’è una squadra favorita e andiamo a vedere insieme chi sono gli uomini che potrebbero essere decisivi.

Pronostici Costa D’Avorio-Norvegia: le nostre scelte

Partiamo dal marcatore e ovviamente non possiamo non inserire in questa nostra scelta Haaland. L’attaccante ha riposato come detto contro la Francia e nonostante due presenze ha messo a segno già quattro reti. Difficile possa arrivare a fare il capocannoniere, Messi ne ha già fatti sette di gol, però non ci pensa. Vuole portare avanti la sua squadra. Unico in grado di decidere davvero in tutti i momenti e in tutti i modi una partita.

Questione tiratori in porta: Nusa si riprenderà la maglia a sinistra, così come sarà Sorloth a completare il reparto. Quindi da tutti e due gli attaccanti che appoggeranno Haaland ci aspettiamo almeno una conclusione dentro lo specchio dei pali. Un tiro in porta, infine, anche per Pepe, vero trascinatore della Costa D’Avorio nella prima fase a girone di questo Mondiale.

Ricapitolando, quindi: Haaland marcatore plus, Nusa, Sorloth e Pepe over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 7,04 volte la posta.