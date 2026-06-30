I pronostici di martedì 30 giugno: sedicesimi di finale Mondiali 2026

I pronostici di martedì 30 giugno, ci sono tre partite dei sedicesimi di finale dei Mondiali, si parte con Costa d’Avorio-Norvegia
La Costa d’Avorio è arrivata seconda nel gruppo E, quello della Germania, totalizzando gli stessi punti dei tedeschi, 6, ma finendo un gradino sotto a causa della sconfitta nello scontro diretto, deciso in pieno recupero da un gol di Undav. La Norvegia, inizialmente considerata una delle squadre più interessanti nonostante non partecipasse a un Mondiale dal 1998, non ha deluso le aspettative e nel gruppo I, probabilmente il più tosto in assoluto – c’era anche il Senegal vicecampione d’Africa – si è piazzata seconda dietro alla corazzata francese, qualificandosi ai sedicesimi con un turno d’anticipo e confermando le buone sensazioni che avevamo avuto un po’ tutti quando, nelle qualificazioni UEFA, aveva strapazzato l’Italia rifilandole 7 gol complessivi tra Oslo e Milano.
Ad Arlington andrà in scena la sfida nella sfida tra Diomande, uno dei giovani talenti che più hanno brillato nella fase a gironi, e Haaland, che anche al Mondiale ha mantenuto la sua solita media gol monstre segnandone 4 in appena due partite, essendo rimasto in panchina nella terza giornata.
L’equilibrio tra l’assetto difensivo ivoriano e l’arsenale scandinavo promette scintille. Di conseguenza, puntare sul segno Gol sembra la scelta più logica. La Norvegia non è capace di speculare e la sua difesa concede sempre qualcosa alle transizioni rapide degli avversari. Di contro, gli Elefanti hanno la potenza atletica e la qualità per perforare almeno una volta la retroguardia di Solbakken.
Nell’altro sedicesimo di finale in programma oggi, la Francia viaggia a ritmi decisamente troppo alti per questa Svezia. Specie considerando il collasso difensivo degli scandinavi contro l’Olanda e le pesanti assenze nel reparto arretrato di Potter. La quota che prevede la vittoria dei Bleus unita a un match da almeno tre reti complessive offre un valore altissimo, considerando la facilità con cui Mbappé e soci trovano la via del gol. Se gli scandinavi hanno incassato 5 reti contro gli olandesi e si presentano senza Hien e (forse Lindelof), pensare che la striscia dei Galletti (sempre almeno tre gol nelle ultime quattro del Mondiale) continui anche a East Rutherford è una scommessa tutt’altro che folle.
La partita meno spettacolare dovrebbe essere quella tra Messico ed Ecuador. Il Messico vola sulle ali dell’entusiasmo e si gode una striscia di 6 vittorie di fila, con ben 5 clean sheet all’attivo. Aguirre ha plasmato una squadra paziente, che fa del possesso e dell’equilibrio difensivo il suo credo. Davanti, la velocità di Quinones e il cinismo di Raul Jimenez proveranno a far saltare il banco. Inoltre, la cabala casalinga è spaventosa: il Messico è imbattuto nelle 9 partite di Coppa del Mondo giocate nella sua storia tra le mura amiche.
L’Ecuador, tuttavia, è forse il peggior cliente possibile per i padroni di casa. La Tricolor schiera una delle squadre più fisiche e atletiche del torneo, pressa altissimo e non teme affatto i 2.200 metri di altitudine di Città del Messico, essendo abituata a giocare nella sua fortezza di Quito. I precedenti recenti invitano alla prudenza: gli ultimi tre scontri diretti consecutivi tra le due nazionali – tra cui l’1-1 dello scorso novembre – si sono conclusi in parità e tutti con il segno Under 2.5. Un segno che potrebbe tranquillamente uscire anche stavolta.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + UNDER 2,5 in Messico-Ecuador, Mondiali, martedì ore 03:00
Vincenti
- NORVEGIA (in Costa d’Avorio-Norvegia, Mondiali, martedì ore 19:00)
- FRANCIA (in Francia-Svezia, Mondiali, martedì ore 23:00)
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- Francia-Svezia MULTIGOL 1-2 OSPITE
- Messico-Ecuador MULTIGOL 1-2 CASA
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Francia-Svezia, Mondiali, martedì ore 23:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Costa d’Avorio-Norvegia, Mondiali, martedì ore 19:00
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Francia-Svezia, Mondiali, martedì ore 23:00
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