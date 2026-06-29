Wimbledon, tre azzurre al debutto: pronostici e insidie del primo turno

Le campionesse azzurre debuttano sui prati londinesi: ecco tutto quello che c’è da sapere sulle prime sfide di Paolini, Cocciaretto e Grant.

Il tabellone femminile di Wimbledon propone, sin dal primo turno, un bel po’ di sfide che di certo non hanno il sapore del debutto comodo. L’esordio londinese di Jasmine Paolini, per esempio, sarà tutto fuorché agevole. Di fronte ci sarà Robin Montgomery, una delle giovani americane più in crescita del circuito.

Paolini arriva ai Championships con il peso della finale raggiunta due anni fa a queste latitudini, e questo cambia inevitabilmente la percezione del suo torneo. Montgomery, però, è una giocatrice che sull’erba può fare male, grazie a un tennis rapido e aggressivo. Non c’è nessun precedente tra le due, dettaglio che rende il confronto ancora più aperto.

In assenza di indizi pregressi, sappiamo per certo che l’americana arriva in Church Road con meno pressione, più libertà mentale e caratteristiche che possono esaltarsi sull’erba. Jasmine resta superiore per esperienza, ma il debutto è una trappola, ancor più alla luce dei risultati deludenti di questa stagione. Per questo motivo, riteniamo che non sia lei la favorita per la vittoria di questo faccia a faccia.

Italiane a Wimbledon: chi passa al turno successivo?

Per Elisabetta Cocciaretto il sorteggio propone invece Wang Xinyu, avversaria che su questa superficie ha sempre trovato buone soluzioni. L’azzurra ha alternato buoni segnali a passaggi più opachi negli ultimi tempi e dovrà alzare subito il livello per reggere il confronto. Wang sembra arrivare più solida e con maggiore continuità, aspetto che in un primo turno può pesare parecchio. Al punto che il suo rendimento stabile ci fa pensare che sarà lei a passare al turno successivo, a meno che l’italiana non riesca a trovare subito il ritmo giusto e a rimanere agganciata al match.

La sfida più sbilanciata del lotto sembra essere quella tra Katie Boulter e Tyra Grant. La britannica gioca in casa, conosce perfettamente i tempi dell’erba londinese e parte con un vantaggio tecnico e ambientale evidente. Grant è una giocatrice interessante e in ascesa, ma l’impatto con un palcoscenico del genere rischia di essere pesante. Esperienza, contesto e fiducia rendono la padrona di casa la favorita più credibile: l’azzurra ha mostrato grandi margini di miglioramento, ma qui il salto sembra ancora troppo grande.

Montgomery IN Paolini-Montgomery

Wang IN Wang-Cocciaretto

Boulter IN Boulter-Grant