Pronostico Olanda-Marocco: è sempre finita così

Olanda-Marocco è una partita valida per i sedicesimi di finale del Mondiale e si gioca martedì alle 03:00 (ora italiana): dove vederla, formazioni e pronostico
Sette punti s3ia per l’Olanda che per il Marocco nel girone. Anche se il pareggio degli africani è stato pesantissimo contro il Brasile. Quella sì che è stata una vera prova di forza della nazionale che all’ultimo Mondiale è arrivata fino in semifinale.
Non possiamo quindi dire che è una novità o una sorpresa il Marocco. Parliamo di una squadra forte in tutti i reparti e che tecnicamente ha poco da invidiare in giro. Stessa cosa, comunque, possiamo dire dell’Olanda, anche se qualche incomprensione in attacco c’è stata: soprattutto per quanto riguarda la posizione di Malen. L’attaccante della Roma sta giocando esterno d’attacco, una posizione che a lui non piace tanto e quindi rimane in bilico.
Non è una partita semplice da pronosticare questa. Ovviamente però ci sono dei precedenti che ci possono anche aiutare a spiegare come potrebbe finire. Nelle tre fare che queste due squadre hanno giocato nella loro storia il match è finito sempre con almeno un gol per parte. E anche, sempre, con almeno tre reti complessive. Ora, in questo caso non ci spingiamo oltre, ma senza dubbio un gol a testa si potrebbe vedere. Poi, evidentemente, essendo una partita da dentro o fuori è un match che si potrebbe anche spingere oltre i 90 regolamentari. Ma tutto il nostro pronostico ve lo diciamo sotto.
Come vedere Olanda-Marocco in diretta tv e in streaming
Olanda-Marocco è in programma martedì alle 03:00 (ora italiana), e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.10 su Goldbet e Lottomatica e a 3.10 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Sportbet.
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Il pronostico
Gara da pareggio questa. O almeno da un gol per squadra. Diciamo che è un match assai equilibrato e non ci stupiremmo affatto se andasse oltre il minuto 90. Ma la quota del GOL è sicuramente da sfruttare.
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Le probabili formazioni di Olanda-Marocco
OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; Gravenberch, F de Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.
MAROCCO (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim, Ounahi, El Khannouss; Saibari.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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