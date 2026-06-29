Da Fritz a Zverev, debutti di lusso a Wimbledon: i pronostici del primo turno

Da Fritz-Draper a Zverev-Blockx: i primi turni di Wimbledon promettono scintille. Ecco chi parte favorito nei match in programma martedì 30 giugno.

Il tabellone maschile di Wimbledon non ha perso tempo e ha messo in programma, sin dal primo turno, una serie di sfide al cardiopalmo. In cima alla top ten dei faccia a faccia più interessanti c’è, senza dubbio, il confronto tra Taylor Fritz e Jack Draper, due giocatori che sull’erba si trovano perfettamente a proprio agio e che, almeno si presume, se le daranno di santa ragione.

L’americano arriva a Londra dopo settimane molto solide, forte di una continuità importante, ma Draper ha il vantaggio del fattore casa e – pur al netto dell’infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dal campo – mostra una crescita evidente che lo rende uno degli uomini più pericolosi del tabellone. Nei precedenti il britannico è in vantaggio ma il match è comunque apertissimo, poiché proprio la sua lunga assenza, con tutto quelle che ne deriva, fa sì che lo statunitense sia il favorito per la vittoria.

Altro incrocio da seguire con attenzione è quello tra Otto Virtanen e Ben Shelton. Il finlandese è uno specialista della superficie e arriva da una buona fase di adattamento sull’erba, ma Shelton ha ormai consolidato uno status superiore e sembra aver trovato una continuità che in passato gli era mancata. Non ci sono precedenti ufficiali, ma l’impressione è che la fame dell’americano, soprattutto in un Major, possa fare la differenza.

Chi supera il primo turno a Wimbledon?

Molto interessante anche la sfida tra Alex de Minaur e Roman Andres Burruchaga. L’australiano, inutile girarci attorno, parte nettamente avanti: ha più esperienza, più abitudine ai grandi palcoscenici e soprattutto una resa sull’erba decisamente superiore a quella di Burruchaga, che pur avendo talento e margini non ha gli strumenti per un “salto” così impegnativo.

Discorso simile per Alexander Zverev contro Alexander Blockx. Il giovane belga è uno dei talenti più intriganti del circuito, ma affrontare Zverev in uno Slam, al primo turno e su un campo pesante come Wimbledon, dopo la sua vittoria al Roland Garros, è quasi un battesimo del fuoco. Il tedesco ha troppa esperienza e troppe soluzioni per lasciarsi sorprendere. Men che meno adesso, con la fiducia alle stelle.

Fritz IN Fritz-Draper

Shelton IN Virtanen-Shelton

de Minaur IN de Minaur-Burruchaga

Zverev IN Blockx-Zverev