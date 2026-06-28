Sonego-Etcheverry, subito scintille a Wimbledon: il pronostico del match

Esordio impegnativo per Sonego a Wimbledon contro Etcheverry: l’analisi e il pronostico del match, valido per il primo turno dello Slam britannico.

Non tutti i primi turni, si sa, hanno lo stesso appeal. Quello che mette di fronte Lorenzo Sonego e Tomas Martin Etcheverry, per esempio, ha il sapore di un incrocio ad alta tensione, non troppo da primo turno, per intenderci. Quelli che si scontreranno all’All England Club sono due giocatori abituati ai grandi palcoscenici, due profili molto diversi per caratteristiche e percorso, ma separati da margini sottilissimi. Il sorteggio, insomma, non è stato benevolo né con l’uno, né con l’altro.

Il nostro portacolori arriva a Londra forte di un rapporto storico piuttosto solido con Wimbledon. Qui ha già raggiunto gli ottavi sia nel 2021 che nel 2025, risultati che confermano un ottimo feeling con l’erba londinese. Nelle ultime settimane ha mostrato segnali alterni, senza trovare quel filotto di vittorie capace di dargli slancio pieno. Il suo tennis resta comunque uno di quelli che sull’erba conserva senso: aggressività, variazioni e capacità di spezzare il ritmo. Quando è centrato, può diventare estremamente scomodo.

Etcheverry, invece, si presenta in Church Road nel bel mezzo di una stagione più lineare sul piano dei risultati. L’argentino continua a crescere anche fuori dalla terra battuta, superficie che resta il suo habitat naturale, ma negli ultimi dodici mesi ha compiuto passi concreti anche su cemento ed erba. Proprio questo miglioramento progressivo è uno dei motivi per cui parte leggermente avanti nei pronostici.

Sonego-Etcheverry: il pronostico

Non ci sono precedenti tra Sonego ed Etcheverry, ragion per cui la gara è apertissima. L’azzurro ha probabilmente un feeling più naturale con l’erba e un curriculum londinese nettamente superiore, ma il suo avversario arriva con maggiore continuità e una condizione complessiva più stabile. Lo scenario sembra quello di una partita lunga, probabilmente con tanti passaggi delicati. Il leggero vantaggio dell’argentino nasce soprattutto dal momento e dalla crescita mostrata fuori dalla terra. Sonego potrebbe vincere un set, ma oggi la sensazione è che Etcheverry abbia qualcosa in più per spuntarla.