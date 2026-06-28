Pronostico Bellucci-Svajda: sull’erba di Wimbledon serve subito un segnale

Bellucci debutta a Wimbledon contro Svajda: stato di forma, precedenti e pronostico della sfida valida per il primo turno dello Slam londinese.

Per Mattia Bellucci, l’avversario da battere al primo turno di Wimbledon sarà Zachary Svajda, in una sfida che per l’azzurro ha un valore e un significato che va ben oltre un semplice debutto. Non tanto per il peso del nome del rivale, quanto piuttosto per il momento della sua carriera: Bellucci, infatti, arriva a Londra con la possibilità concreta di fare strada e consolidare ulteriormente la crescita mostrata nell’ultimo anno, ragion per cui ha tra le mani un’occasione che sarebbe un peccato non sfruttare.

La stagione dell’italiano è stata fin qui un misto di alti e bassi, ma con segnali incoraggianti soprattutto nelle ultime settimane. L’azzurro ha alzato il livello della continuità e ha mostrato una maggiore maturità nei tornei su superfici rapide, aspetto fondamentale in ottica Wimbledon. Non ha ancora una tradizione degna di questo nome ai Championships, ma il suo tennis, imprevedibile e variegato, poggia su armi che sull’erba possono fare male. E, soprattutto, arriva con un bagaglio pieno di fiducia, dettaglio che in uno Slam, si sa, può potenzialmente valere oro. A patto, s’intende, che lo si sappia sfruttare.

Svajda, dal canto suo, è uno di quei giocatori che hanno un buon feeling con le superfici veloci e che hanno costruito gran parte del proprio tennis sul ritmo e sull’aggressività. Il giovane americano è cresciuto parecchio negli ultimi due anni e il ranking lo conferma: i due viaggiano praticamente di pari passo, con Bellucci numero 65 e Svajda 69 del mondo, dettaglio che suggerisce un incontro parecchio equilibrato.

Bellucci-Svajda: il pronostico

Sulla carta, soprattutto in assenza di precedenti ufficiali tra i due, si tratta di uno di quei match in cui i dettagli faranno la differenza. Svajda ha le qualità necessarie per garantire al pubblico un incontro dinamico, ma Bellucci sembra avere qualcosa in più in questo momento: più esperienza nei contesti importanti e più solidità in primis, due garanzie di non poco conto. Non sarà una passeggiata – a Wimbledon, del resto, raramente lo è – ma l’azzurro ha le carte e i numeri per conquistare il passaggio del turno. La sensazione è che non sarà una battaglia semplice, ma il pronostico pende comunque dalla sua parte.