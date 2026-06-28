Pronostici Sudafrica-Canada: marcatore e tiri in porta

Pronostici Sudafrica-Canada: al Mondiale si inizia a fare sul serio. Ecco le scelte per il primo sedicesimo di finale

Si inizia a fare davvero sul serio al Mondiale. Cominciano le partite da dentro o fuori. E domenica sera ci sarà un interessante Sudafrica-Canada.

Gli africani si sono qualificati a sorpresa. Non davano mai e poi mai l’impressione di poter essere una squadra competitiva: eppure c’è stato il passaggio del turno, non è stata nemmeno l’unica sorpresa. Ovviamente i padroni di casa del Canada partono con tutti i favori del pronostico. Non solo per quella che oggettivamente e giustamente sarà la spinta del pubblico, ma anche perché parliamo di una squadra che dentro la propria rosa qualche calciatore che questo match lo può decidere esiste. E insomma, andiamo a vedere insieme le nostre scelte.

Pronostici Sudafrica-Canada: le nostre scelte

Marcatore dobbiamo per forza scegliere David. L’attaccante della Juventus è sicuramente l’uomo più importante dentro la formazione canadese. Sarà titolare, e sarà quello che maggiormente verrà servito dentro l’area di rigore avversaria. Ha un solo compito, segnare e far sognare i suoi tifosi. Crediamo ci possa riuscire.

Al suo fianco secondo le previsioni della vigilia ci dovrebbe essere Larin. Un attaccante che cercherà, almeno, di trovare un tiro dentro lo specchio della porta avversario. Inoltre, sempre per quanto riguarda i tiratori in porta, le altre due scelte sono Eustaquio (ha centrato i pali nell’ultimo match del girone) e, occhi pure su Alhmed Ali. Uno che ha una quota altissima per quanto riguarda questa scelta e che è davvero stuzzicante.

Ricapitolando, quindi: Jonathan David marcatore plus, Larin, Eustaquio e Alhmed Ali over 0,5 tiri in porta plus su SportBet hanno un valore di 19,70 volte la posta.