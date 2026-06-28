Home » CALCIO » Pronostici Sudafrica-Canada: marcatore e tiri in porta

Pronostici Sudafrica-Canada: marcatore e tiri in porta

di

Pronostici Sudafrica-Canada: al Mondiale si inizia a fare sul serio. Ecco le scelte per il primo sedicesimo di finale

Si inizia a fare davvero sul serio al Mondiale. Cominciano le partite da dentro o fuori. E domenica sera ci sarà un interessante Sudafrica-Canada.

Pronostici Sudafrica-Canada
Pronostici Sudafrica-Canada: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Gli africani si sono qualificati a sorpresa. Non davano mai e poi mai l’impressione di poter essere una squadra competitiva: eppure c’è stato il passaggio del turno, non è stata nemmeno l’unica sorpresa. Ovviamente i padroni di casa del Canada partono con tutti i favori del pronostico. Non solo per quella che oggettivamente e giustamente sarà la spinta del pubblico, ma anche perché parliamo di una squadra che dentro la propria rosa qualche calciatore che questo match lo può decidere esiste. E insomma, andiamo a vedere insieme le nostre scelte.

Pronostici Sudafrica-Canada: le nostre scelte

Marcatore dobbiamo per forza scegliere David. L’attaccante della Juventus è sicuramente l’uomo più importante dentro la formazione canadese. Sarà titolare, e sarà quello che maggiormente verrà servito dentro l’area di rigore avversaria. Ha un solo compito, segnare e far sognare i suoi tifosi. Crediamo ci possa riuscire.

Al suo fianco secondo le previsioni della vigilia ci dovrebbe essere Larin. Un attaccante che cercherà, almeno, di trovare un tiro dentro lo specchio della porta avversario. Inoltre, sempre per quanto riguarda i tiratori in porta, le altre due scelte sono Eustaquio (ha centrato i pali nell’ultimo match del girone) e, occhi pure su Alhmed Ali. Uno che ha una quota altissima per quanto riguarda questa scelta e che è davvero stuzzicante.

Ricapitolando, quindi:  Jonathan David marcatore plus, Larin, Eustaquio e Alhmed Ali over 0,5 tiri in porta plus su SportBet hanno un valore di 19,70 volte la posta. 

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni