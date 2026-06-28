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Arnaldi-Halys, subito un incrocio delicato per l’azzurro ai Championships

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Debutto complicato per Arnaldi allo Slam londinese: dall’altra parte c’è Quentin Halys. Ecco il pronostico del primo turno di Wimbledon.

Il sorteggio di Wimbledon non è stato particolarmente generoso con Matteo Arnaldi, che inizierà il suo torneo contro Quentin Halys, avversario esperto, abituato ai campi rapidi e, soprattutto, potenzialmente capace di rendere molto complicato ogni turno inaugurale. Non è il classico debutto che ti concede margini per prendere le misure, insomma: qui bisogna essere dentro la partita sin da subito, se si vuole avere la garanzia di passare al turno successivo.

Arnaldi
Arnaldi-Halys, subito un incrocio delicato per l’azzurro ai Championships (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Arnaldi arriva a Londra in uno dei momenti più brillanti della sua carriera: il Roland Garros gli ha lasciato in eredità il brivido di una semifinale sfiorata, poi sfumata per quel forfait causato dal virus intestinale che, come noto, gli ha impedito di affrontare l’amico e connazionale Flavio Cobolli. Un epilogo amaro, ma che ha comunque certificato il salto di livello del sanremese nei grandi tornei. Il problema è che l’erba, fin qui, non gli ha mai dato grandi soddisfazioni: tre partecipazioni, tre eliminazioni al primo turno. Un dato che pesa, inutile girarci attorno.

Halys, invece, su questa superficie ha costruito gran parte delle sue migliori settimane. Il francese ha più esperienza sull’erba e arriva a questo incrocio con un piccolo vantaggio anche nei precedenti, seppur solo a livello di qualificazioni: conduce 1-0, grazie alla vittoria ottenuta quest’anno a Barcellona in un match durissimo, deciso poi al tie-break del terzo set. Un solo faccia a faccia, ma rappresentativo di quanto il confronto tra i due possa essere tirato.

Arnaldi-Halys: il pronostico

Halys
Arnaldi-Halys: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

È una partita da equilibrio quasi assoluto, ma con sfumature che ci forniscono qualche indizio sul possibile epilogo. Halys ha dalla sua un feeling più naturale con l’erba e il precedente favorevole; Arnaldi, però, porta in campo un livello medio più alto, una crescita importante nei Major e, soprattutto, cosa di non poco conto, una solidità mentale che negli ultimi mesi gli ha permesso di fare un salto evidente. Il francese può mettere pressione fin da subito, ma se Matteo riuscirà a reggere l’urto iniziale allungando gli scambi, la partita può girare dalla sua parte. Margine sottilissimo, sì, ma oggi il pronostico pende leggermente dalla parte dell’azzurro.

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