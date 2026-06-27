Pronostici Croazia-Ghana: marcatore e tiri in porta. Ecco le scelte per questo match che mette in palio un posto nei sedicesimi

Tre punti per la Croazia, quattro per il Ghana, che ha fermato l’Inghilterra. Un match, questo, che mette in palio insomma dei punti pesantissimi. Si decide il passaggio del turno anche se, con il pareggio, potrebbero essere tutti contenti.

Non siamo comunque convinti possa andare in questo modo nonostante gli europei non abbiamo dimostrato ad oggi tutto quello che ci si aspettava. Ma almeno si rimane in corsa, grazie alle qualità tecniche dei singoli che aiutano sempre a venire fuori dalle situazioni complicati. Insomma, ci sentiamo di dire che la Croazia parta con tutti i favori del pronostico in questo match. Ed è per questo che insieme andiamo a vedere chi sono gli uomini che secondo noi possono rivelarsi decisivi.

Pronostici Croazia-Ghana: le nostre scelte

Partiamo immediatamente dal marcatore: e più passa il tempo più Budimir diventa pericoloso. Un giocatore che come sappiamo ha un passato in Italia, e non ha lasciato il segno, ma che in Spagna ha trovato la sua dimensione. Ogni anno raggiunge la doppia cifra e si è pure sbloccato in questo Mondiale. Siamo sicuri si possa ripetere.

Alle sue spalle dovrebbe giocare Sucic: il centrocampista dell’Inter nella partita contro Panama ha trovato una conclusione dentro lo specchio e, anche contro l’Inghilterra ha calciato ma non ha trovato i pali. La mira insomma si è aggiustata e siccome gioca proprio a ridosso dell’attaccante ci potrebbe riuscire nuovamente. In casa Ghana invece gli occhi sono tutti su Semenyo: l’esterno offensivo con le sue sgroppate (ma anche con le sue qualità tecniche) è in grado di mettere tutti i difensori avversari in difficoltà.

Andando quindi a ricapitolare le nostre scelte: Budimir marcatore plus, Sucic over 0,5 tiri in porta plus e Semenyo over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 7,56 volte la posta.