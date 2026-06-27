Pronostici Colombia-Portogallo: marcatore e tiri in porta

Pronostici Colombia-Portogallo: Ronaldo si è sbloccato e non vuole fermarsi. E subito spoiler. Ecco le nostre scelte

Si è sbloccato Ronaldo. Doppietta e Portogallo vincente. Un giocatore incredibile. Vabbè, lo sapevamo. Adesso però i portoghesi devono alzare il livello, la Colombia è una squadra forte.

I sudamericani però hanno già staccato il pass per i sedicesimi, dopo aver vinto le prime due partite. Il Portogallo, con i suoi quattro, è certo del passaggio del turno – basta un pareggio per essere sicuri secondi – ma crediamo che gli uomini di Martinez vogliano vincere per mandare un segnale a tutte le altre. Per la vittoria finale ci siamo anche noi, il senso del messaggio. Andiamo quindi a vedere insieme chi sono gli uomini che questa partita la potrebbero davvero decidere.

Pronostici Colombia-Portogallo: le nostre scelte

Ovviamente andiamo ancora con Ronaldo, non possiamo esimerci. Abbiamo imparato tutti la voglia del calciatore di prendersi tutto sulle spalle, di spingersi oltre quelli che sono i suoi limiti. Un giocatore totale che siamo sicuri chiuderà la carriera appena raggiungerà il traguardo i mille gol. Gliene mancano 24. Vuole avvicinarsi.

Bruno Fernandes gli ha servito l’assist contro l’Uzbekistan: un pallone solamente da spingere in rete. Il calciatore del Manchester United può sicuramente ripetersi. Almeno un tiro in porta lo potrebbe trovare anche Nuno Mendes, si muove sempre in proiezione offensiva, e attacca la porta come un esterno offensivo. Infine, in casa Colombia, ovvio che tutti pensano (e anche giustamente) a Luis Diaz. Un attaccante esterno di un livello tecnico e tattico clamoroso. Almeno un tiro pure per lui.

Quindi: Ronaldo marcatore plus, Bruno Fernandes Assist DUO, Nuno Mendes e Luis Diaz over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 17,89 volte la posta.