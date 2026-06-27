Navone-Cobolli, debutto da sfruttare a Wimbledon: il pronostico

Wimbledon, Flavio Cobolli affronta Mariano Navone al debutto sull’erba londinese: tutto sulla sfida che apre il cammino dell’azzurro in Church Road.

Il sorteggio del primo turno di Wimbledon ha consegnato a Flavio Cobolli un avversario che, quanto meno sulla carta, sembrerebbe essere piuttosto gestibile. L’azzurro esordirà all’All England Club contro Mariano Navone, specialista della terra battuta e giocatore che fin qui ha costruito quasi interamente il proprio percorso sul rosso. Un incrocio che, dal punto di vista dell’azzurro, può dunque rappresentare un’opportunità concreta per partire bene in uno Slam che, negli ultimi anni, ha spesso riservato sorprese e ribaltoni fin dal primo giorno.

Cobolli arriva a Londra in una fase delicata ma interessante della sua crescita. L’ultimo anno gli ha permesso di consolidarsi stabilmente nel circuito maggiore, raccogliendo risultati importanti e alzando il livello della continuità, al punto da disputare nientepopodimeno che una finale Slam, quella del Roland Garros. Wimbledon rappresenta però un banco di prova diverso: l’erba richiede adattamento rapido, capacità di leggere i momenti e una gestione più aggressiva dei punti. Il romano se la cava, ma resta inteso che non sia ancora una superficie del tutto naturale per lui, benché il suo tennis abbia margini evidenti per funzionare anche sui prati europei.

Navone, in ogni caso, arriva in Church Road con ancor più incognite. L’argentino ha dimostrato di essere estremamente competitivo nelle battaglie fisiche, ma le statistiche rivelano che sull’erba il suo rendimento cala sensibilmente. I precedenti sorridono a Cobolli, che si è aggiudicato l’unico scontro diretto disputato finora nel circuito maggiore, nel 2024, ad Umago.

Cobolli-Navone: il pronostico

La sensazione, in ottica pronostico, è che l’epilogo di questo faccia a faccia dipenderà dall’approccio di Cobolli. Se il numero 10 del mondo riuscirà a prendere subito il controllo del ritmo, evitando di farsi trascinare nei palleggi lunghi e spezzettati che favoriscono Navone, il match potrebbe prendere rapidamente una direzione chiara. L’argentino resta un avversario insidioso per solidità mentale, ma l’erba tende a ridurre parecchio il suo impatto complessivo e i “danni” che può fare. Per qualità, momento e caratteristiche della superficie, Cobolli parte avanti e ha una chance concreta di chiudere senza troppi affanni, conquistando l’accesso al secondo turno di Wimbledon.