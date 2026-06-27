Sinner-Kecmanovic, primo giro senza sconti a Wimbledon: il pronostico

Jannik Sinner inaugura il percorso di difesa del titolo sull’erba di Londra: tutto sul match d’esordio a Wimbledon contro Miomir Kecmanovic.

La corsa di Jannik Sinner a Wimbledon riparte dal campo che, un anno fa, lo ha consacrato definitivamente tra i grandi del tennis mondiale. Il sorteggio del primo turno gli ha messo di fronte il numero 51 del ranking, Miomir Kecmanovic, avversario esperto e solido. Uno di quelli, per intenderci, che raramente regala qualcosa ma che, almeno sulla carta, non dovrebbe ostacolare la missione del numero 1 di difendere la sua corona britannica. Per l’azzurro sarà un debutto importante soprattutto dal punto di vista simbolico: tornare a Londra da campione in carica, dopo il deludente Roland Garros che lo ha visto uscire di scena al secondo turno per via del malore che tutti ricordiamo, cambia completamente la prospettiva.

Il percorso di Sinner sull’erba londinese racconta meglio di qualsiasi altra cosa la sua crescita. Nel 2022 arrivò fino ai quarti sfiorando l’impresa contro Novak Djokovic dopo essere stato avanti di due set; nel 2023 si spinse fino alla semifinale, fermato ancora dal serbo; nel 2024 si confermò tra i migliori otto; poi, nel 2025, toccò finalmente il cielo con un dito, conquistando l’agognatissimo titolo. Un’ascesa graduale, un successo in un certo senso preannunciato, che oggi rende Wimbledon uno dei terreni più favorevoli al suo tennis. E non è un dettaglio da poco, anzi: quando un giocatore torna su un palcoscenico che conosce così bene, sotto le cui luci ha brillato come non mai, spesso parte con un vantaggio mentale enorme.

Kecmanovic, dal canto suo, arriva a questo incrocio con meno pressioni, ma anche con meno certezze. Il serbo ha alternato buoni momenti ad altri meno brillanti in questa stagione e sull’erba ha sempre mostrato discreta adattabilità, benché non sia poi mai riuscito a compiere quel salto di qualità definitivo. All’All England Club ha raggiunto più volte il terzo turno, segno che sa muoversi bene su questa superficie, ma il livello medio espresso nei Major resta inferiore rispetto a quello di Sinner.

Sinner-Kecmanovic: il pronostico

A guardare il bilancio dei precedenti, non c’è storia. Jannik è avanti negli h2h per 4 a 0 e, soprattutto, lo ha già battuto proprio qui a Londra nel 2024, in 3 set piuttosto rapidi. Quando l’azzurro ancora non aveva, per inciso, quella dimestichezza con l’erba di cui ha fatto sfoggio lo scorso anno. La sensazione, tornando al presente, è che Kecmanovic abbia abbastanza esperienza per rendere il match competitivo in alcuni frangenti, che possa non crollare immediatamente. Tuttavia, è difficile immaginare che il serbo possa spostare ribaltare i pronostici, tanto più che Sinner arriva con una dimensione ormai consolidata da numero 1, con fiducia piena nei grandi appuntamenti e con un rapporto con Wimbledon che negli ultimi anni è diventato molto speciale. I precedenti, lo storico sul prato londinese e le differenze in termini di qualità complessiva ci conducono in una sola direzione: il campione in carica parte nettamente avanti e ha tutto per chiudere in 3 parziali senza troppe complicazioni.