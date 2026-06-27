Wawrinka-Berrettini, subito un veterano sulla strada dell’azzurro

Esordio insidioso per Berrettini a Wimbledon: sulla sua strada c’è il veterano Wawrinka. L’analisi e il pronostico di questo appassionante primo turno.

Il sorteggio di Wimbledon non ha regalato un esordio morbido a Matteo Berrettini, chiamato subito a confrontarsi nientepopodimeno che con Stan Wawrinka. Un campione leggendario, un nome di quelli che nel tennis continuano a evocare rispetto anche quando il picco massimo è ormai alle spalle. Per Berrettini, però, Londra resta il luogo dove più di ogni altro ha costruito la propria dimensione da grande giocatore: finale nel 2021, ottavi nel 2023 e una lunga tradizione di match solidi sull’erba, superficie sulla quale si è meglio espresso nel corso della sua carriera.

Il ritorno all’All England Club per l’azzurro arriva dopo una stagione in cui ha provato a ricostruire continuità e fiducia, alternando segnali molto incoraggianti a necessarie frenate fisiche. Al Roland Garros, come si ricorderà, si è spinto fino ai quarti di finale, salvo poi ritirarsi nel bel mezzo del match contro il connazionale Matteo Arnaldi perché impensierito dal dolore all’anca. Un tennista tutt’altro che spacciato, come in tanti avevano pensato prima di vederlo brillare allo Slam d’Oltralpe.

Tornando all’erba, è doveroso sottolineare che Berrettini ha sempre mostrato un feeling pazzesco con questa superficie. E il suo storico, del resto, lo conferma: a Londra ha vinto tanto e spesso con autorità, il che rende il suo sorteggio meno minaccioso di quanto il nome dell’avversario possa suggerire. Certo, Wawrinka resta pur sempre un campione con un’esperienza sconfinata e un bagaglio tecnico che gli consente ancora di restare competitivo. Ma i suoi ultimi anni, per via dell’età, raccontano un rendimento meno continuo e una tenuta fisica sempre più fragile nei match lunghi. Sull’erba, inoltre, non ha mai avuto lo stesso impatto che ha avuto invece su cemento e terra, tant’è vero che non ha mai vinto il titolo britannico.

Wawrinka-Berrettini: il pronostico

Non ci sono precedenti tra i due a livello di circuito maggiore, il che avvolge il match in un’aura di mistero. Il fascino del nome Wawrinka rende questo debutto particolarmente intrigante, ma la sostanza porta in una direzione abbastanza chiara. Berrettini arriva a Wimbledon con aspettative importanti e soprattutto con una superficie che storicamente amplifica il suo rendimento. Wawrinka può trovare fiammate e rendere il match più ruvido del previsto, in particolar modo nei primi set, ma sulla lunga distanza il maggiore feeling dell’azzurro con l’erba sembra un elemento troppo ingombrante perché lo si possa ignorare. L’ipotesi più verosimile è una vittoria di Berrettini, ma probabilmente in 4 parziali.