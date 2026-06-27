I pronostici di sabato 27 giugno: Mondiali 2026, si chiude la fase a gironi

I pronostici di sabato 27 giugno, si chiude l’ultima giornata della fase a gironi con altre sei partite, in campo anche l’Inghilterra

Clamoroso nel gruppo L: il Ghana ha gli stessi punti dell’Inghilterra (4) alla vigilia degli ultimi novanta minuti della fase a gironi. E può ancora sognare di chiudere al primo posto, davanti a tutti. Uno scenario che avrebbe del clamoroso e che, francamente, facciamo fatica ad immaginare. Anche perché gli inglesi hanno una differenza reti migliore (+2 contro +1) e contemporaneamente affronteranno Panama, che ha ne ha perse due su due ed è già fuori dai giochi con un turno d’anticipo: davvero improbabile che Kane e compagni toppino una partita del genere.

Motivo per cui il match di Filadelfia tra Croazia e Ghana assume i contorni di un vero e proprio “spareggio” per il secondo posto. Fermo restando che il Ghana anche con una sconfitta di misura passerebbe come migliore terza e anche la Croazia con il pareggio.

La Croazia ha più qualità ed esperienza per gestire una partita da dentro o fuori, ma si scontrerà contro il “pullman” davanti alla porta tipico delle squadre di Queiroz. Il Ghana imposterà una gara di sola attesa per difendere lo 0-0 che vale il secondo posto, bloccando i ritmi. Difficilmente vedremo più di due reti complessive. Da provare anche l’Under 0.5 Primo Tempo: il Ghana ha un approccio a dir poco letargico nei primi 45 minuti (neanche un tiro in porta nelle prime due partite), e la Croazia baderà prima di tutto a non scoprirsi per evitare le transizioni africane. Una prima frazione bloccata e priva di fiammate è uno scenario altamente probabile.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1.5 in Colombia-Portogallo, Mondiali, domenica ore 01:30

Vincenti

INGHILTERRA (in Panama-Inghilterra, Mondiali , sabato ore 23:00)

(in Panama-Inghilterra, Mondiali sabato ore 23:00) DR CONGO (in DR Congo-Uzbekistan, Mondiali , domenica ore 01:30)

(in DR Congo-Uzbekistan, Mondiali domenica ore 01:30) CROAZIA O PAREGGIO (in Croazia-Ghana, Mondiali , sabato ore 23:00)

(in Croazia-Ghana, Mondiali sabato ore 23:00) ARGENTINA (in Giordania-Argentina, Mondiali, domenica ore 04:00)

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Panama-Inghilterra MULTIGOL 2-4 OSPITE

DR Congo-Uzbekistan MULTIGOL 1-3 CASA

Giordania-Argentina MULTIGOL 2-4 OSPITE

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Panama-Inghilterra , Mondiali , sabato ore 23:00

, , sabato ore 23:00 Giordania-Argentina, Mondiali, venerdì ore 04:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Colombia-Portogallo, Mondiali, domenica ore 01:30

Il “clamoroso”

• X in Algeria-Austria, Mondiali, domenica ore 04:00