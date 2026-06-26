Pronostico Panama-Inghilterra: vincere e convincere per cancellare le critiche

Panama-Inghilterra è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca sabato alle 23:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

Dagli applausi alle critiche, nel giro di pochi giorni. Alla stampa inglese, si sa, non piacciono le mezze misure e lo 0-0 con il Ghana nel secondo match della fase ai gironi ha fatto scatenare gli addetti ai lavori: l’Inghilterra non è riuscita a sfondare il muro dalle Black Stars dell’ultra-pragmatico Queiroz, che ha accettato serenamente di lasciare il possesso palla all’avversario (79%) chiudendo però ogni possibile varco o linea di passaggio alla selezione di Thomas Tuchel. Dei 19 tiri totali effettuati da Kane e compagni, solamente tre hanno centrato la porta di Asare.

La nazionale dei Tre Leoni, imbrigliata dagli africani, ha così sprecato un match point sia per quanto riguarda la qualificazione sia per quanto riguarda la lotta al primo posto, che in caso di vittoria potevano essere già in cassaforte.

Sia Tuchel che i suoi giocatori, tuttavia, hanno rilasciato dichiarazioni tutt’altro che catastrofiste e non sono sembrati preoccupati. Già, perché l’Inghilterra ha ancora grosse possibilità di chiudere il girone davanti a tutti: nonostante abbia gli stessi punti del Ghana, 4, le basta un successo con il fanalino di coda Panama, eliminato con un turno d’anticipo, per assicurarsi il primo posto. Gli inglesi peraltro hanno una migliore differenza reti rispetto alle Black Stars (+2 contro +1) e per scongiurare il rischio sorpasso, nel caso in cui dovessero vincere entrambe, gli basterà che il Ghana non batta i croati con due o più gol di scarto, uno scenario assai improbabile.

Canaleros già eliminati

Nel dubbio, meglio provare a segnare più gol possibili, anche per riscattare la prestazione deludente di Foxborough e fare il pieno di fiducia in vista dei sedicesimi (occhio, perché la prima di questo gruppo potrebbe trovare il Portogallo se i lusitani non avranno la meglio sulla Colombia).

Panama giocherà ovviamente per l’orgoglio, non potendo più evitare l’ultimo posto. Spedizione fallimentare quella dei Canaleros: sia contro il Ghana che contro la Croazia gli uomini di Thomas Christensen hanno pagato la scarsa capacità realizzativa, non riuscendo a segnare né contro le Black Stars (1-0) né contro i Vatreni (0-1). I centramericani in realtà non hanno demeritato in nessuna delle due partite, mostrando una buona organizzazione tattica e anche un certo coraggio, ma a questi livelli la mancanza di qualità negli ultimi metri di campo, finisce per essere quasi sempre decisiva.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Tuchel è alle prese con i dubbi riguardanti gli acciaccati James e Rice: il primo, alle prese con un fastidio al bicipite femorale, probabilmente verrà risparmiato visti i suoi continui problemi di infortuni; il secondo invece potrebbe essere sostituito da Mainoo. Gli altri dilemmi del ct inglese sono relativi agli esterni alti nel 4-2-3-1, con Saka e Rashford in vantaggio su Madueke e Gordon.

Come vedere Panama-Inghilterra in diretta tv in chiaro e in streaming gratis

La sfida Panama-Inghilterra è in programma sabato alle 23:00 (ora italiana) al MetLife Stadium di East Rutherford, negli USA, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere a Panama-Inghilterra anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in diretta streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per poter vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

Sebbene i bookie evochino i fantasmi del 6-1 con cui i Tre Leoni travolsero Panama nel Mondiale 2018, la realtà odierna racconta una situazione diversa. L’Inghilterra baderà al sodo e a sbloccare immediatamente la contesa per poi gestire le energie. Panama ha dimostrato un’eccellente organizzazione difensiva arretrata e difficilmente crollerà di schianto, ma la retroguardia inglese secondo noi rischierà poco o nulla contro una squadra peraltro già eliminata. Ipotizziamo un successo a zero da parte degli uomini di Tuchel, che in ottica differenza reti dovrebbero comunque riuscire a segnare dai 2 ai 4 gol complessivi.

Le probabili formazioni di Panama-Inghilterra

PANAMA (5-4-1): Mosquera; Murillo, Cordoba, Ramos, Andrade, Blackman; Martinez, Barcenas, Harvey, Rodriguez; Fajardo.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Spence, Guéhi, Konsa, O’Reilly; Mainoo, Anderson; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3