Pronostico Croazia-Ghana, scontro diretto da brividi: Modric contro il bunker di Queiroz

Croazia-Ghana è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca sabato alle 23:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Clamoroso nel gruppo L: il Ghana ha gli stessi punti dell’Inghilterra (4) alla vigilia degli ultimi novanta minuti della fase a gironi. E può ancora sognare di chiudere al primo posto, davanti a tutti. Uno scenario che avrebbe del clamoroso e che, francamente, facciamo fatica ad immaginare. Anche perché gli inglesi hanno una differenza reti migliore (+2 contro +1) e contemporaneamente affronteranno Panama, che ha ne ha perse due su due ed è già fuori dai giochi con un turno d’anticipo: davvero improbabile che Kane e compagni toppino una partita del genere.

Motivo per cui il match di Filadelfia tra Croazia e Ghana assume i contorni di un vero e proprio “spareggio” per il secondo posto. Chi ha maggiori pressioni però sono gli uomini di Zlatko Dalic, che in caso di sconfitta con soli tre punti in classifica sarebbero quasi certamente eliminati, anche per colpa di una differenza reti negativa (attualmente è -1). Un punto, invece, potrebbe far comodo ad entrambe: l’ipotesi “biscotto”, infatti, non è da scartare a priori, sebbene nelle quote dei bookmaker non si registrino cali vertiginosi relativamente al segno X.

Croati secondi solo con una vittoria

La Croazia, in ogni caso, ha bisogno di vincere per superare le Black Stars e passare come seconda, posizione che probabilmente le consentirà di evitare l’incrocio con il Portogallo ai sedicesimi (ma solamente se i lusitani avranno la meglio sulla Colombia nell’ultima giornata).

Fondamentale, per Modric e compagni – a proposito, il centrocampista del Milan ha festeggiato le 200 presenze con la nazionale – il successo ottenuto martedì scorso contro Panama, trafitto da un gol di Budimir (0-1). Dopo le 4 reti subite all’esordio contro l’Inghilterra, Dalic ha ritenuto opportuno sistemare la difesa e badare prima di tutto a non prendere gol, giocando una partita di puro contenimento: non a caso la Croazia ha effettuato meno tiri totali (6 contro 8) dei centramericani.

La prestazione del Ghana contro gli inglesi invece è stata un inno al pragmatismo: le barricate innalzate dall’esperto Carlos Queiroz, ct delle Black Stars, hanno dato i loro frutti, con gli africani capaci di anestetizzare completamente l’attacco di Thomas Tuchel, costretto ad uno sterile possesso palla. Un solo tiro in porta, 0.17 xG e appena il 21% del possesso per un Ghana che è riuscito ad ogni modo a collezionare il secondo clean sheet del Mondiale dopo la vittoria striminzita nella prima giornata con Panama (1-0).

Queiroz in porta confermerà Asare, che aveva preso il posto dell’infortunato Ati Zigi ed è reduce da una strepitosa prestazione con l’Inghilterra. Nella Croazia è molto probabile che Budimir, galvanizzato dal gol a Panama, parta titolare al posto di Musa in attacco.

Come vedere Croazia-Ghana in diretta tv e in streaming

Croazia-Ghana è in programma sabato alle 23:00 (ora italiana) al Lincoln Financial Field di Filadelfia, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

La Croazia ha più qualità ed esperienza per gestire una partita da dentro o fuori, ma si scontrerà contro il “pullman” davanti alla porta tipico delle squadre di Queiroz. Il Ghana imposterà una gara di sola attesa per difendere lo 0-0 che vale il secondo posto, bloccando i ritmi. Difficilmente vedremo più di due reti complessive. Da provare anche l’Under 0.5 Primo Tempo: il Ghana ha un approccio a dir poco letargico nei primi 45 minuti (neanche un tiro in porta nelle prime due partite), e la Croazia baderà prima di tutto a non scoprirsi per evitare le transizioni africane. Una prima frazione bloccata e priva di fiammate è uno scenario altamente probabile.

Le probabili formazioni di Croazia-Ghana

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol; Kovacic, Modric; Baturina, Pasalic, Perisic; Budimir.

GHANA (4-3-3): Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Partey, Sibo; Inaki Williams, Ayew, Semenyo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0