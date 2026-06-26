Pronostici Norvegia-Francia: marcatore e tiri in porta

Pronostici Norvegia-Francia: è decisamente la partita in cui tutti si aspettano Mbappé e Haaland. Ma uno dei due potrebbe non giocare
Norvegia e Francia hanno già staccato il pass per i sedicesimi di finale e in questo match si giocano solamente il primo posto. E se per la Francia, a quanto pare, interessa, un po’ meno per alla Norvegia che stando alle indicazioni della vigilia dovrebbe fare turnover.
Detto questo ci aspettiamo comunque una partita abbastanza ricca di spunti e di emozioni. E ci aspettiamo un Mbappé comunque titolare con un punto interrogativo su Haaland. Entrambi hanno quattro gol in questo Mondiale. Ha un altro obiettivo a quanto pare il centravanti del Real Madrid, quello di prendersi il titolo anche di capocannoniere. Quindi, andiamo e vedere insieme quali sono i nostri pronostici.
Pronostici Norvegia-Francia, le nostre scelte
E quindi, se hai un giocatore che vuole vincere il capocannoniere e che sicuramente manderai in campo per questo, come fai a non aspettarti almeno un gol. Insomma, Mbappé per la terza partita consecutiva dovrebbe trovare almeno una rete. Non servono ulteriori motivazioni per questa nostra scelta.
Continuando invece con i tiri in porta, ci potrebbe essere una possibilità per Cherki. Il fantasista del Manchester City giocherà quasi sicuramente dal primo minuto e si vuole mettere in mostra in questa manifestazione. Insieme a lui, per almeno due conclusioni dentro lo specchio dei pali avversari, crediamo possano esserci il compagno di squadra Olise e Haaland in casa Norvegia o se dovesse giocare al suo posto, Larsen.
Quindi: Mbappé marcatore plus, Cherki over 0,5 tiri in porta plus, Olise e Haaland over 1,5 tiri in porta plus su SportBet hanno un valore di 13,08 volte la posta.
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