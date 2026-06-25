Pronostico Uruguay-Spagna: solo un’impresa può salvare Bielsa

Uruguay-Spagna è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra venerdì e sabato alle 02:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Spagna comanda come da pronostico la classifica del gruppo H e la presenza della Roja nella fase a eliminazione diretta è di fatto scontata. Anche se le cose dovessero mettersi male contro l’Uruguay e venisse scavalcata sia dalla Celeste che da Capo Verde, la selezione di Luis De La Fuente avrebbe comunque la certezza di essere ripescata tra le 8 migliori terze. Si tratta di uno scenario però che Yamal e compagni non vogliono neanche contemplare.

Un pareggio nell’ultimo turno contro gli uomini di Marcelo Bielsa, infatti, consentirebbe alla Spagna di portarsi a quota 5 e di tenere a bada lo stesso Uruguay.

A quel punto solo Capo Verde potrebbe raggiungere la Roja, a patto che gli africani travolgano l’Arabia Saudita, ultima con un punto, almeno con 5 gol di scarto. Va da sé, invece, che con una vittoria ai danni della Celeste la Spagna passerebbe in ogni caso come prima e nei sedicesimi di finale affronterebbe la seconda classificata del gruppo J (una tra Algeria e Austria). Per l’Uruguay la questione è più complessa. I sudamericani hanno gli stessi punti di Capo Verde, due. E un’eventuale sconfitta li condannerebbe all’eliminazione se gli Squali Blu riuscissero ad evitare quantomeno il KO coi sauditi. Chiudendo al terzo posto con soli due punti il ripescaggio diventerebbe una chimera.

Celeste, qualificazione in bilico

Anche un pari contro la Roja, in realtà, non consentirebbe a Bielsa di restare tranquillo. E soprattutto di continuare ad essere padrone del proprio destino. A quel punto, infatti, la Celeste dovrebbe sperare in un sonnacchioso 0-0 tra Capo Verde e Arabia Saudita. Un risultato che gli permetterebbe di restare davanti grazie al numero dei gol complessivi realizzati (al momento la differenza reti è in perfetta parità, come del resto lo scontro diretto).

Insomma, Valverde e compagni sono riusciti a complicarsi la vita in un girone che, in teoria, avrebbero dovuto chiudere senza grossi problemi al secondo posto.

All’esordio la Celeste è andata a sbattere contro il muro saudita, non andando oltre un deludente 1-1. E non è andata diversamente nel secondo match con Capo Verde, abile ad approfittare delle clamorose sviste del portiere Muslera e a strappare un insperato punto contro la squadra di Bielsa (2-2). Sotto accusa sia la difesa, che ha concesso tante occasioni, sia l’attacco, apparso poco ispirato senza bomber del calibro di Suarez o Cavani, che ormai appartengono al passato.

La Spagna, che come l’Uruguay aveva toppato l’esordio pareggiando 0-0 contro Capo Verde e venendo ipnotizzata dallo strepitoso portiere Vozinha, si è rifatta nella sfida spazzando via 4-0 i sauditi ad Atlanta. Domenica scorsa si è rivista la versione dominante della Roja, stavolta trascinata dal talento della stella Yamal, partito dal 1′. L’asso del Barcellona ha sbloccato la partita dopo 10′, poi è salito in cattedra il falso nove Oyarzabal (doppietta), capace di mettere a ferro e a fuoco la difesa della selezione mediorientale.

De La Fuente dovrebbe confermare Dani Olmo nel ruolo di mezzala a centrocampo, mentre Nico Williams ha buone chance di partire dal 1′ dopo essere subentrato due volte nelle prime due gare. Dall’altro lato, Bielsa darà fiducia a Canobbio, uno dei pochi a salvarsi a Miami contro Capo Verde. In attacco Vinas sarà di nuovo preferito a Darwin Nunez.

Come vedere Uruguay-Spagna in diretta tv e in streaming

Uruguay-Spagna è in programma nella notte tra venerdì e sabato alle 02:00 (ora italiana) all’Estadio Akron di Guadalajara, in Messico, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

L’Uruguay non può speculare. L’unico risultato che garantisce il passaggio del turno senza guardare gli altri campi è la vittoria. La squadra di Bielsa sarà costretta a scoprirsi e ad attaccare a viso aperto, un contesto che lascerà praterie invitanti per le accelerazioni ravvicinate di Yamal e (probabilmente) di Nico Williams. Occhio all’orgoglio uruguaiano che proverà a vendere cara la pelle, ma la Celeste secondo noi finirà per cedere alla distanza sotto i colpi del palleggio spagnolo. Il 2 si può abbinare all’Over 1.5.

Le probabili formazioni di Uruguay-Spagna

URUGUAY (4-1-4-1): Muslera; Varela, Caceres, Olivera, Sanabria; Ugarte; Canobbio, Bentancur, Valverde, Maximiliano Araujo; Vinas.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Dani Olmo, Rodri, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2