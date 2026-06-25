Pronostico Senegal-Iraq: un successo rischia di non bastare

Senegal-Iraq è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca venerdì alle 21:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Rimangono aggrappate a una flebile speranza, Senegal e Iraq. Già, perché nessuna delle due, ancora ferme a quota 0 punti dopo le prime due giornate della fase a gironi, può raggiungere Francia e Norvegia, entrambe a punteggio pieno e pronte a contendersi il primo posto nello scontro diretto di Foxborough. Ad africani e asiatici, invece, non resta che vincere l’ultima partita e sperare di finire tra le otto migliori terze. Che è parecchio complicato, dal momento che con soli tre punti in classifica il rischio di rimanere fuori resta altissimo. Soprattutto per due squadre che hanno una differenza reti disastrosa: -3 il Senegal e -6 l’Iraq.

I Leoni della Teranga, dunque, sono obbligati a vincere e a farlo possibilmente con una goleada, allo scopo di riequilibrare il computo dei gol incassati (6) e di quelli segnati (3), Stesso discorso, ovviamente, per i Leoni della Mesopotamia, che in ogni caso avevano messo in conto la possibilità di chiudere all’ultimo posto in un girone tremendo come quello I, tra i più tosti in assoluto del Mondiale.

Per quanto riguarda il Senegal, invece, si può tranquillamente parlare di delusione. Da una nazionale attrezzata e con un bagaglio di esperienza internazionale non indifferente come quella di Pape Thiaw era lecito aspettarsi qualcosa in più. Se la sconfitta con la fortissima Francia (3-1) all’esordio ci stava tutta, contro la Norvegia Mané e compagni avrebbero potuto fare decisamente meglio.

Ed invece la difesa ha nuovamente imbarcato tanta acqua (ben sei gol in due partite), apparendo troppo vulnerabile di fronte agli attacchi degli scandinavi, che davanti possono contare sull’artiglieria pesante schierando un tridente formato da Sorloth, Musa ed un cannoniere capace di segnare con una costanza disarmante come Haaland.

Iraq, assenza pesante in attacco

Sulle prestazioni non esaltanti dei senegalesi con ogni probabilità ha influito anche l’atmosfera pesante che sin dal primo giorno si è respirata nel ritiro: gli eccessivi controlli per entrare negli USA, la qualità del cibo scarsa nell’albergo – i giocatori sono stati praticamente costretti a ordinare da un’app di delivery – senza dimenticare i contenziosi tra il gruppo e la federazione per la questione dei premi relativi alla Coppa d’Africa e alla qualificazione al Mondiale, acuiti dal fatto che, stando ai rumors, il ct Thiaw non verrebbe pagato da mesi.

Insomma, un’eventuale eliminazione, stando così le cose, non stupirebbe più di tanto. L’Iraq, al contrario, ha poco da rimproverarsi. I mediorientali in Nordamerica hanno sfoggiato un’ottima organizzazione tattica ma la mancanza di qualità praticamente in tutti i reparti ha finito per fare la differenza contro Norvegia (1-4) e Francia (3-0), due partite in cui i Leoni della Mesopotamia, allenati dal ct australiano Graham Arnold, non sono riusciti a limitare i danni.

L’Iraq, come se non bastasse, nella sfida con il Senegal dovrà rinunciare al suo attaccante titolare, Hussein, uscito per un infortunio a metà primo tempo del match con i Bleus. Dall’altro lato, invece, è probabile che Thiaw rimescoli qualche carta. In difesa rischia Koulibaly, disastroso contro la Norvegia: Mamadou Sarr e Seck sognano di prendere il posto dell’ex difensore centrale del Napoli.

Come vedere Senegal-Iraq in diretta tv e in streaming

Senegal-Iraq è in programma venerdì alle 21:00 (ora italiana) al BMO Field di Toronto, in Canada, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

Il gap tecnico e di esperienza internazionale tra le due rose è profondo. Il Senegal ha l’obbligo categorico non solo di prendersi i tre punti, ma di spingere sull’acceleratore per sistemare la differenza reti. La fragile retroguardia irachena difficilmente arginerà la rabbia dei vicecampioni d’Africa.

Prevediamo una partita d’assalto per i Leoni della Teranga dal primo minuto. Se si considera la necessità di fare più gol possibili da parte di Mané e soci e la propensione della difesa africana a concedere qualcosa in ripartenza (il Senegal non fa registrare un clean sheet ai Mondiali dal lontano 2002), i presupposti per una gara ricca di reti sembrano esserci tutti. Il 3-1 riflette lo scenario più probabile: il Senegal domina e cala il tris per rimettere in sesto la differenza reti, ma concede il classico gol della bandiera all’orgoglio iracheno. Il 3-0 è la variante se l’annunciata rivoluzione difensiva di Thiaw dovesse blindare la porta per la prima volta nel torneo.

Le probabili formazioni di Senegal-Iraq

SENEGAL (4-3-3): Diaw; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Camara, I. Gana Gueye, P. Gueye; I. Sarr, Jackson, Mané.

IRAQ (4-3-3): Basil; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Ismail, Al-Ammari, Iqbal; Qasem, Al-Hamadi, Bayesh.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1