Pronostico Nuova Zelanda-Belgio: i Diavoli Rossi hanno bisogno dei gol

Nuova Zelanda-Belgio è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra venerdì e sabato alle 05:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.
Il gruppo G è diventato uno dei più incerti quando mancano novanta minuti alla fine della fase a gironi. La “colpa” è del Belgio che – come capita ormai molto spesso ai Diavoli Rossi nelle grandi manifestazioni internazionali – sta deludendo. Gli uomini di Rudi Garcia arrivano all’ultima giornata con un bottino di soli due punti e clamorosamente sono ancora a secco di vittorie.
La qualificazione, dunque, è tutta da conquistare e il rischio di passare “solamente” come seconda rimane concreto, perché nella lotta al primo posto De Bruyne e compagni non sono più padroni del proprio destino.
O meglio, non basterebbe una vittoria contro la Nuova Zelanda se nell’altra partita, che si giocherà in contemporanea, l’Egitto capolista dovesse avere la meglio sull’Iran. E se i Faraoni, attualmente a quota 4 punti (due in più del Belgio), pareggiassero?
A quel punto entrerebbe in ballo la differenza reti, visto che lo scontro diretto è terminato in parità (1-1) e gli egiziani, per evitare il sorpasso, dovranno sperare che i Diavoli Rossi si contengano contro gli oceanici, non vincendo con più di due gol di scarto (oggi l’Egitto è a +2, il Belgio a 0).
I problemi realizzativi del Belgio
Garcia e i suoi vengono dal pareggio a reti bianche con l’Iran, un match in cui il Belgio ha pure giocato in 10 uomini da metà ripresa per l’espulsione di Ngoy. Sul banco degli imputati c’è finito di nuovo l’attacco: Lukaku, il cui inserimento a gara in corso era stato risolutivo – aveva favorito l’autorete egiziana – domenica scorsa ha sparato a salve, complice l’incredibile prestazione di Beiranvand, il numero uno iraniano, autore di diversi miracoli.
Fa strano, tuttavia, vedere come una nazionale talentuosa come quella belga non sia riuscita a segnare più di un gol a nazionali del calibro di Egitto o Iran. I Diavoli Rossi devono quindi sbloccarsi a tutti i costi contro la selezione meno competitiva (almeno sulla carta) di questo gruppo, che non a caso occupa la posizione più bassa nel ranking FIFA tra quelle che partecipano al campionato del mondo. Gli All Whites però si sono già tolti delle soddisfazioni: all’esordio hanno conquistato un punto insperato pareggiando 2-2 con l’Iran (doppieta di Just), contro l’Egitto invece hanno tenuto testa ai Faraoni per un tempo, chiuso peraltro in vantaggio grazie al gol di Surman, per poi collassare nella ripresa (1-3). Può in qualche modo ritenere soddisfatto il ct Darren Bazeley, dal momento che la sua selezione è ancora in corsa per la qualificazione.
Il Belgio, oltre allo squalificato Ngoy, dovrà probabilmente fare a meno anche dell’esterno Doku, rientrato a Londra per assistere alla nascita del figlio. Il giocatore del Manchester City potrebbe partire dalla panchina.
Come vedere Nuova Zelanda-Belgio in diretta tv e in streaming
La sfida Nuova Zelanda-Belgio è in programma nella notte tra venerdì e sabato alle 05:00 (ora italiana) al BC Place di Vancouver, in Canada, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.
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Il pronostico
Nonostante la crisi d’identità e la manovra finora sterile, per il Belgio questa è la classica partita del dentro o fuori in cui l’orgoglio dei campioni deve emergere. La Nuova Zelanda concede tanto dietro e i Diavoli Rossi hanno bisogno di vincere con uno scarto largo per la differenza reti in ottica primo posto. La combo che proponiamo è il segno 2 unito all’Over 2.5.
Le probabili formazioni di Nuova Zelanda-Belgio
NUOVA ZELANDA (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Stamenic, Bell; McCowatt, Singh, Just; Wood.
BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Theate, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Saelemaekers, De Bruyne, Trossard; Lukaku.
POSSIBILE RISULTATO: 1-3
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